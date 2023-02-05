Сирийцы и армяне: тайна о реальном происхождении Стива Джобса

Покойный технический гений Стив Джобс родился 24 февраля 1955 года и совершил революцию в мире гаджетов. Самые интересные факты о происхождении знаменитого американца вы узнаете в материале "Рамблера".

Фото: Legion Media Legion Media

Стив Джобс, возможно, был очень публичной фигурой, но он всегда тщательно скрывал свою личную жизнь. Однако о ней все равно известно не мало. В частности, если вы считаете Джобса символом Америки, вам будет интересно узнать, что ничего американского в нем на самом деле нет.

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Стивен Пол Джобс родился в Сан-Франциско, штат Калифорния , 24 февраля 1955 года. Его биологический отец Абдулфаттах Джандали был сирийцем.

Абдулфаттах «Джон» Джандали родился и вырос в семье арабов-мусульман в Хомсе , Сирия. Будучи студентом Американского университета Бейрута в Ливане, он был студенческим активистом и даже попадал в тюрьму за свою политическую деятельность. Он защитил докторскую диссертацию в Университете Висконсина, где познакомился с Джоанной Шибл, американской католичкой немецкого и швейцарского происхождения. У юных студентов из разных культур зародились отношения.

Но эти отношения не всем пришлись по душе. В частности, писательница Мона Симпсон, биологическая сестра Джобса, отметила, что родители-католики Джоанны Шибл были недовольны тем, что их дочь была в отношениях с мусульманином.

Биограф Джобса Уолтер Исааксон утверждает, что умирающий отец Шибл «пригрозил отречься от нее, если она выйдет замуж за Абдулфаттаха», поэтому они так и не поженились. Однако, в 23-летнем возрасте они стали родителями.

Здесь информация разнится. Считается, что Джоанна забеременела во время отдыха с семьей Джона в Сирии и уехала в Сан-Франциско, ничего не сказав парню о своем положении. Отец утверждал, что о беременности Джоанны ничего не зенал. Девушка сама решила определить ребенка в приемную семью.

Интересно, что малыша в начале хотела усыновить богатая семья католиков, но вдруг они отказались. Позже ребенка отдали на усыновление паре не таких богатых супругов Полу Джобсу и Кларе Агопян. У них высшего образования не было. А у Шибл было желание отдать ребенка в образованную семью. Девушка отказалась отдавать сына в семью Джобсов и дала согласие только, когда ей пообещали, что мальчика отправят в колледж.

Так будущий техно-гений попал в самую простую семью. Его приемным отцом стал американец Пол Джобс, механик береговой охраны, а матерью - армянка Клара Агопян, чья семья попала в Америку после геноцида армян в Османской империи.