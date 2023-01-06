Зачем Стив Джобс менял автомобиль два раза в год: видео

Создатель компании Apple Стив Джобс ездил только на автомобилях Mercedes-Benz SL 55 AMG, но без номерных знаков. Поэтому каждые полгода он менял свою машину на другую точно такую же.

Зачем? По законам штата Калифорния машина может находиться без номерного знака на протяжении шести месяцев. Джобс заключил договор с одним из автосалонов, согласно которому он мог брать новую машину каждые полгода, а старую возвращать обратно.

Подробнее о том зачем Стив Джобс менял машину дважды в год, смотрите в видео.