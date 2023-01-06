Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Зачем Стив Джобс менял автомобиль два раза в год: видео

Стелла Шмель

Создатель компании Apple Стив Джобс ездил только на автомобилях Mercedes-Benz SL 55 AMG, но без номерных знаков. Поэтому каждые полгода он менял свою машину на другую точно такую же.

Зачем? По законам штата Калифорния машина может находиться без номерного знака на протяжении шести месяцев. Джобс заключил договор с одним из автосалонов, согласно которому он мог брать новую машину каждые полгода, а старую возвращать обратно.

Почему семья Фредди Меркьюри сожгла все его имущество кроме одной вещи

Подробнее о том зачем Стив Джобс менял машину дважды в год, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, зачем уже почти 200 лет хранят свадебный торт королевы Виктории.

Люди,Видео,Стив Джобс,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители