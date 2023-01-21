Певец Никита впервые рассказал о причинах неудачной карьеры

Певец Никита, который был популярен в начале нулевых и которого считали главным конкурентом Димы Билана, впервые рассказал о причинах неудачной карьеры. Это произошло в шоу "Нового радио" "Недудь".
Алексей Фокин, выступавший под псевдонимом Никита, считает, что его карьера не стала успешной, поскольку возникло недопонимание с Юрием Айзеншписом - продюсером, которые также прославил Диму Билана.
"За три с половиной года я исписался до жути и попросил Юрия Шмильевича купить мне песню. Но он отказал: "Ты что! Это очень дорого". Я ответил: "Вы столько денег зарабатываете на мне! Вам дорого?" Я обиделся на него. Зря, конечно. Сказал, что надо расставаться, мне нужна полная отдача продюсера", — вспомнил певец.
Фокин предполагает, что Айзеншпис также приложил руку к тому, чтобы песни Никиты пропали из радиоэфира, а сам артист — из медиапространства.
"Есть только мои подозрения. Скорее всего, какие-то препоны вставлял сам Айзеншпис, потому что ему нужно было раскручивать Диму Билана. А мы были очень похожи в то время визуально и музыкально".
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