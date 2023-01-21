Певец Никита впервые рассказал о причинах неудачной карьеры

"За три с половиной года я исписался до жути и попросил Юрия Шмильевича купить мне песню. Но он отказал: "Ты что! Это очень дорого". Я ответил: "Вы столько денег зарабатываете на мне! Вам дорого?" Я обиделся на него. Зря, конечно. Сказал, что надо расставаться, мне нужна полная отдача продюсера", — вспомнил певец.