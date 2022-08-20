Shazam рассказал, какую музыку мир слушал последние 20 лет

Эксперты приложения для распознавания музыки Shazam рассказали, какая музыка была популярнее всего последние 20 лет.

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Не так давно приложение отметило юбилей, в честь которого его специалисты решили поделиться с пользователями самыми востребованными исполнителями за 20 лет.

Оказалось, что за этот период юзеры активнее всего искали исполнителя Drake – более 350 миллионов запросов. Рекорд по скорости установил корейский бойз-бенд BTS: их трек Butter люди искали миллион раз всего за девять дней. Первой песней, набравшей более миллиона поисковых запросов, стал трек TiK ToK исполнительницы Ke$ha.

Помимо этого, в числе самых популярных артистов по версии Shazam: Ed Sheeran, Adel, Gotye, Evanescense, Black Eyed Peace и другие.