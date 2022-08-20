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41 минуту назад

Shazam рассказал, какую музыку мы слушали чаще всего за последние 20 лет

Мира Маркина

Эксперты приложения для распознавания музыки Shazam рассказали, какая музыка была популярнее всего последние 20 лет.

Shazam рассказал, какую музыку мир слушал последние 20 лет
Фото: unsplashunsplash

Не так давно приложение отметило юбилей, в честь которого его специалисты решили поделиться с пользователями самыми востребованными исполнителями за 20 лет.

Оказалось, что за этот период юзеры активнее всего искали исполнителя Drake – более 350 миллионов запросов. Рекорд по скорости установил корейский бойз-бенд BTS: их трек Butter люди искали миллион раз всего за девять дней. Первой песней, набравшей более миллиона поисковых запросов, стал трек TiK ToK исполнительницы Ke$ha.

Помимо этого, в числе самых популярных артистов по версии Shazam: Ed Sheeran, Adel, Gotye, Evanescense, Black Eyed Peace и другие.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне выбрали самого влиятельного музыканта страны.

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