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1 час назад

Маг или врач: кем на самом деле был Григорий Захарьин

Катерина Саломе

Григорий Захарьин известен как гениальный врач-терапевт ХIХ века. Его заслугам нет конца, а среди его пациентов были даже выходцы из царской семьи. О том, как своим внимательным отношениям к клиентам медик добился высокого статуса, расскажет “Рамблер”.

Маг или врач: кем на самом деле был Захарьин
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

Главной особенностью методики ведения подопечного у Захарьина был полный и подробный анамнез. Доктор изучал всю повседневную жизнь своего пациента. Начиная с питания и заканчивая маршрутами, по которым он передвигался. Один из обследуемых жаловался на частые простуды. Врач посоветовал ему сменить маршрут и не ездить через местную деревушку, Ильинку. Дело в том, что по пути стояло много церквей, перед каждой из которых крестьянин в лютый мороз снимал шапку. Сменив маршрут, он болеть перестал. Этот случай ярко показал, почему Григорий считал неправильным ставить диагноз исключительно на основе анализов, не вдаваясь в подробности жизни пациента. Тому же он учил и своих студентов. Именно Захарьину Россия обязана анамнестическим методом.

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В какой-то момент способностям Григория начали приписывать магические свойства. Ходили слухи, что он мог поставить диагноз только взглянув на пациента, но это оказалось неправдой. Люди могли так подумать, потому что перед непосредственным визитом к больному, врач отправлял к нему своего помощника, который собирал полный анамнез. Потом Захарин сам навещал обследуемого и довольно быстро ставил диагноз.

Однако гениальный доктор обладал лютым характером. Он был крайне раздражителен и местами грубым, а уважительно общался только с женщинами. Такой тяжелый характер сформировался от болезни невритом седалищного нерва, а впоследствии у врача начала атрофироваться нога, отчего он ходил с тростью, которой громко стучал, когда начинал злиться. Тем не менее, сложный характер не делал Захарьина плохим человеком. Учитывая его внушительные доходы, он почти все завещал на благотворительность.

Люди,Григорий Захарьин,
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