Россиянка вошла в тройку самых красивых бабушек мира

Жительница Санкт-Петербурга заняла третьей место на международном конкурсе красоты "Бабушка Вселенной 2023". Об этом сообщает ТАСС.
Россиянке по имени Алена Сибиева 46 лет. Она занимается ояма-каратэ, обучает людей восточным единоборствам, а также любит йогу, танцы и лыжи. В прошлом году женщина победила на конкурсе "Бабушка России", а в этом впервые поехала за границу.
Финал международного конкурса проходил в Болгарии. За титул самой красивой бабушки в мире поборолись 20 участниц. При этом никто из них не был профессиональной моделью. В конкурсе приняли участие обычные женщины разных возрастов и комплекции. Победительницей стала жительница Сингапура.