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51 минуту назад

Россиянка вошла в тройку самых красивых бабушек мира

Мира Маркина

Жительница Санкт-Петербурга заняла третьей место на международном конкурсе красоты "Бабушка Вселенной 2023". Об этом сообщает ТАСС.

Россиянка вошла в тройку самых красивых бабушек мира
Фото: соцсетисоцсети

Россиянке по имени Алена Сибиева 46 лет. Она занимается ояма-каратэ, обучает людей восточным единоборствам, а также любит йогу, танцы и лыжи. В прошлом году женщина победила на конкурсе "Бабушка России", а в этом впервые поехала за границу.

Финал международного конкурса проходил в Болгарии. За титул самой красивой бабушки в мире поборолись 20 участниц. При этом никто из них не был профессиональной моделью. В конкурсе приняли участие обычные женщины разных возрастов и комплекции. Победительницей стала жительница Сингапура.

Кто отличился на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2023 году

Ранее 7-летний австралиец объявил себя реинкарнацией принцессы Дианы.

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