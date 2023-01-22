Россиянка вошла в тройку самых красивых бабушек мира

Жительница Санкт-Петербурга заняла третьей место на международном конкурсе красоты "Бабушка Вселенной 2023". Об этом сообщает ТАСС.

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Россиянке по имени Алена Сибиева 46 лет. Она занимается ояма-каратэ, обучает людей восточным единоборствам, а также любит йогу, танцы и лыжи. В прошлом году женщина победила на конкурсе "Бабушка России", а в этом впервые поехала за границу.