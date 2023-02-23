47-летняя уборщица откровенно позирует в образе Леди Ди и становится знаменитой

Некоторые люди зарабатывают на том, что обладают поразительным сходством со знаменитостями. Одна из таких людей — Лорен Спенсер. О том, как зарабатывает женщина, имеющее сходство с Леди Ди, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Соцсети Соцсети

Так, 47-летняя уборщица Лорен Спенсер оставила сложную работу и начала использовать свое сходство с покойной принцессой Дианой.

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В частности, Лорен стала позировать в образах Леди Ди и в очень откровенных нарядах на сервисе OnlyFans. Это сервис подписки на контент, с помощью которого создатели контента могут зарабатывать деньги на подписчиках — «фанатах». Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, но им также пользуются им фитнес-тренеры, музыканты и модели.

Лорен просто позирует в образах на камеру и зарабатывает подписчиков. Так она набрала более тысячи подписчиков с момента создания учетной записи в службе подписки в апреле 2022 года. Ее часто просят воссоздать позы покойной принцессы Уэльской на культовых фотографиях.

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Сейчас она зарабатывает около 1,4 миллиона рублей в месяц и 16 миллионов рублей в год.

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Лорен говорит, что ей нравится то, что она делает:

«Я была так потрясена, когда начала становиться популярной.

Многие считают, что я похожа на принцессу Диану, и это очень лестно. Она была красивой. Я естественна и старше большинства пользователей, но мне это нравится».

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Лорен находит работу очень веселой и беззаботной, но не ожидала, насколько популярной она станет. Оказалось, что многие ее подписчики мечтают о Диане и заставляют ее воссоздавать культовые фотографии или притворяться принцессой.

«Меня просят воссоздать фотографию Дианы в развевающейся юбке, стоящей против солнечного света и не понимающей, что ее юбка прозрачная.

Они просят меня быть ею, пока я что-то читаю. Иногда это что-то невинное, например, осмысленное стихотворение», — сказала она.

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