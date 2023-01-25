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1 час назад

Валерий Бурт рассказал, почему Высоцкого в школе называли американцем

Мария Каткова

Валерий Бурт, журналист и историк, рассказал, какой прозвище было у Владимира Высоцкого в школе. Об этом сообщает "Мослента".

Бурт рассказал, что в первый класс Высоцкий пошел в московской школе, которая расположена в Ростокинском районе. Когда родители актера развелись, он переехал на Каретный ряд и перешел в новую школу в центре Москвы.

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На момент перевода в новую школу Высоцкий ходил в пятый класс. Когда он появился на уроке, на нем была одежда импортных брендов. За это одноклассники прозвали его "американцем".

Ранее сообщалось, что историк назвал главные московские адреса Владимира Высоцкого.

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