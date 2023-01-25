Валерий Бурт, журналист и историк, рассказал, какой прозвище было у Владимира Высоцкого в школе. Об этом сообщает "Мослента".

Бурт рассказал, что в первый класс Высоцкий пошел в московской школе, которая расположена в Ростокинском районе. Когда родители актера развелись, он переехал на Каретный ряд и перешел в новую школу в центре Москвы.

На момент перевода в новую школу Высоцкий ходил в пятый класс. Когда он появился на уроке, на нем была одежда импортных брендов. За это одноклассники прозвали его "американцем".