Самые нелепые прозвища монархов

Любому королю наверняка хотелось бы, чтобы вместе с порядковым номером им давали красивое прозвище - Великий, Красивый, Солнце и так далее. Но не всем так повезло.
"Рамблер" рассказывает, кто из монархов получил самые странные и смешные прозвища.
Свое прозвище Пипин получил за низкий рост, но след в истории он оставил достаточно большой. Во-первых, Пипин стал первым королем из династии Каролингов, во-вторых, он довольно успешно подавлял восстания непокорных вассалов, а в-третьих, у него родился сын - тот самый Карл Великий, которого прозвали отцом Европы.
Византийский император, правивший в VIII веке, был крещен, но прославился своей непримиримой борьбой с иконами. Он был убежден, что Бог не постижим, а значит никакие его изображения не имеют права на существование. Подданным такая трактовка пришлась не по душе, а придворные и вовсе распространили слух о том, что маленький Константин во время крещения испражнился прямо в воду, за что и получил такое неприятное прозвище.
Чаще его назвали Храбрым, но и прозвище Укушенный появилось вполне заслуженно. Укусила тринадцатилетнего Фридриха родная мать, которая, не выдержав регулярных побоев, решила сбежать от сурового мужа и захотела оставить сыну память о ней на всю жизнь. Можно себе представить отчаяние женщины, вынужденной бросать своего ребенка. После смерти Фридрих стал править Мейсеном и Тюрингией. Сейчас это территория Германии.