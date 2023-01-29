Самые нелепые прозвища монархов

Любому королю наверняка хотелось бы, чтобы вместе с порядковым номером им давали красивое прозвище - Великий, Красивый, Солнце и так далее. Но не всем так повезло.

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"Рамблер" рассказывает, кто из монархов получил самые странные и смешные прозвища.

Пипин Короткий

Свое прозвище Пипин получил за низкий рост, но след в истории он оставил достаточно большой. Во-первых, Пипин стал первым королем из династии Каролингов, во-вторых, он довольно успешно подавлял восстания непокорных вассалов, а в-третьих, у него родился сын - тот самый Карл Великий, которого прозвали отцом Европы.

Константин V Навозник

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Византийский император, правивший в VIII веке, был крещен, но прославился своей непримиримой борьбой с иконами. Он был убежден, что Бог не постижим, а значит никакие его изображения не имеют права на существование. Подданным такая трактовка пришлась не по душе, а придворные и вовсе распространили слух о том, что маленький Константин во время крещения испражнился прямо в воду, за что и получил такое неприятное прозвище.

Фридрих I Укушенный

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