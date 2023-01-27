Как недоеденный президентом сэндвич изменил жизнь простого парня

Этот парень не смог бы прославиться на весь мир, если бы не случайность. "Рамблер" рассказывает, как Ричарда Никсона занесло в маленький американский город и что стало с надкушенным им сэндвичем, который сделал своего нового владельца знаменитым.

В далеком 1960 году будущий президент США Ричард Никсон собирался в городок Салливан, то в штате Иллинойс. Но оппонент в последний момент передумал ехать, а вот Никсон поездку отменять не стал. Жители города его очень ждали, а в их числе и четырнадцатилетний Стив Дженн.

В местном парке клуб республиканцев решил устроить пикник в честь приезда своего кандидата, туда же после школы пришел и Стив. Кроме встречи с кандидатом в президенты, для жителей приготовили горы бесплатных сэндвичей.

В какой-то момент Стив оказался поблизости от Никсона и увидел, как политик схватил сэндвич, надкусил и положил снова на тарелку. Доесть он уже не успел, отвлекся на другие занятия, а вот Стив времени терять не стал. Он схватил надкушенный сэндвич и отнес домой. Мама Стива к трофею отнеслась бережно. Она упаковала сэндвич в полиэтиленовый пакет, положила в банку из-под яблочного пюре и убрала в морозилку.

О сэндвиче вспомнили через 28 лет! Стив Дженн стал героем "Вечернего шоу" с Джоном Карсоном, которому целых восемь минут рассказывал о встрече с Никсоном и его сэндвиче. Кстати, тогда Стив смог заполучить надкушенные сэндвичи ведущего шоу и комика Стива Мартина. Эти бутерброды заняли свои почетные место в морозилке Стива.