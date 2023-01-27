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58 минут назад

Как недоеденный президентом сэндвич изменил жизнь простого парня

Катя Кобышева

Этот парень не смог бы прославиться на весь мир, если бы не случайность. "Рамблер" рассказывает, как Ричарда Никсона занесло в маленький американский город и что стало с надкушенным им сэндвичем, который сделал своего нового владельца знаменитым.

Как недоеденный президентом сэндвич изменил жизнь простого парня
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

В далеком 1960 году будущий президент США Ричард Никсон собирался в городок Салливан, то в штате Иллинойс. Но оппонент в последний момент передумал ехать, а вот Никсон поездку отменять не стал. Жители города его очень ждали, а в их числе и четырнадцатилетний Стив Дженн.

В местном парке клуб республиканцев решил устроить пикник в честь приезда своего кандидата, туда же после школы пришел и Стив. Кроме встречи с кандидатом в президенты, для жителей приготовили горы бесплатных сэндвичей.

В какой-то момент Стив оказался поблизости от Никсона и увидел, как политик схватил сэндвич, надкусил и положил снова на тарелку. Доесть он уже не успел, отвлекся на другие занятия, а вот Стив времени терять не стал. Он схватил надкушенный сэндвич и отнес домой. Мама Стива к трофею отнеслась бережно. Она упаковала сэндвич в полиэтиленовый пакет, положила в банку из-под яблочного пюре и убрала в морозилку.

О сэндвиче вспомнили через 28 лет! Стив Дженн стал героем "Вечернего шоу" с Джоном Карсоном, которому целых восемь минут рассказывал о встрече с Никсоном и его сэндвиче. Кстати, тогда Стив смог заполучить надкушенные сэндвичи ведущего шоу и комика Стива Мартина. Эти бутерброды заняли свои почетные место в морозилке Стива.

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Прошло еще много лет и Стив Дженн выпустил книгу воспоминаний, в которой рассказал о переменах в жизни, которые произошли благодаря сэндвичу.

Истории,Ричард Никсон,
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