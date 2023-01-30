Кто такие сереры и где они живут

Африка, как известно, страна с большим количеством различных этнических групп. Однако, мало кто знает о серерах. Что это за народ и где он живет расскажет “Рамблер”.

Сереры происходят из Западной Африки, но большинство из них живет на территории Сенегала и Гамбии. Название этнорелигиозной группы происходит от слова “неуместный”. Так называли людей, ставящих под сомнение мусульманскую веру.

Тем не менее 85% сереров проповедует ислам, а остальные 15% - христианство. Два века назад на территории Сенегала народ сопротивлялся распространению ислама волофами, но когда страна стала французской колонией, ислам укрепился здесь еще сильнее. К началу 1910-х годов почти половине сереров обратилась в ислам.

Этническая группа в прошлом была крайне закрыта в обществе. Если бы не это, то серерский язык был бы гораздо более популярен на сегодняшний день. Несмотря на это он является частью учебной программы в Сенегале. Помимо этой страны, язык также распространен в Гамбии и Дакаре.