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53 минуты назад

Кто такие сереры и где они живут

Катерина Саломе

Африка, как известно, страна с большим количеством различных этнических групп. Однако, мало кто знает о серерах. Что это за народ и где он живет расскажет “Рамблер”.

Кто такие сереры и где они живут
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Сереры происходят из Западной Африки, но большинство из них живет на территории Сенегала и Гамбии. Название этнорелигиозной группы происходит от слова “неуместный”. Так называли людей, ставящих под сомнение мусульманскую веру.

Тем не менее 85% сереров проповедует ислам, а остальные 15% - христианство. Два века назад на территории Сенегала народ сопротивлялся распространению ислама волофами, но когда страна стала французской колонией, ислам укрепился здесь еще сильнее. К началу 1910-х годов почти половине сереров обратилась в ислам.

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Этническая группа в прошлом была крайне закрыта в обществе. Если бы не это, то серерский язык был бы гораздо более популярен на сегодняшний день. Несмотря на это он является частью учебной программы в Сенегале. Помимо этой страны, язык также распространен в Гамбии и Дакаре.

Сереры имеют и свои культурные особенности. Их национальным блюдом является разновидность кускуса под названием chere. Laamb – народный вид борьбы, в котором не используется никакой защиты, а удары наносятся голыми руками. Суть заключается в том, чтобы повалить соперника на пол и заставить его коснуться всем телом и конечностями земли.

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