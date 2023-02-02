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3 часа назад

Тайна жены Эммануэля Макрона, которую она тщательно скрывала

Мира Маркина

Мировым лидерам и политическим деятелям приходится быть особенно осторожными в вопросах конфиденциальности, ведь на кону не только их личные секреты, но и государственные тайны. Так, у первой леди Франции Брижит Макрон есть лайфхак, который помогает ей запутать следы и скрыть информацию, не предназначенную для чужих ушей (и глаз). Как именно скрывает тайны жена президента, читайте в материале «Рамблера».

Тайна жены Эммануэля Макрона, которую она тщательно скрывала
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В одном из недавних интервью Брижит Макрон поделилась с журналистами своей тайной. Оказывается, первая леди Франции прилежно ведет дневник – каждый вечер она обязательно записывает в него хотя бы пару предложений. Вот только охраняется он не хуже, чем государственные секреты. Брижит никому не дает его читать, включая собственного мужа! Но и этой предосторожности первой леди мало.

Макрон рассказала о радикальной системе «шифровки» записей. Часть страниц она просто тут же уничтожает.

«Я не хочу, чтобы их кто-то нашел. Я уничтожаю не все, но многое. Мой дневник сложен как паззл, поэтому его нелегко найти», — поделилась Брижит.

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Интересно, не пожалеет ли первая леди о своем интервью, в котором рассказала о существовании некоего тайного дневника, скрывающего, видимо, не один секрет.

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