Тайна жены Эммануэля Макрона, которую она тщательно скрывала

Мировым лидерам и политическим деятелям приходится быть особенно осторожными в вопросах конфиденциальности, ведь на кону не только их личные секреты, но и государственные тайны. Так, у первой леди Франции Брижит Макрон есть лайфхак, который помогает ей запутать следы и скрыть информацию, не предназначенную для чужих ушей (и глаз). Как именно скрывает тайны жена президента, читайте в материале «Рамблера».

В одном из недавних интервью Брижит Макрон поделилась с журналистами своей тайной. Оказывается, первая леди Франции прилежно ведет дневник – каждый вечер она обязательно записывает в него хотя бы пару предложений. Вот только охраняется он не хуже, чем государственные секреты. Брижит никому не дает его читать, включая собственного мужа! Но и этой предосторожности первой леди мало.

Макрон рассказала о радикальной системе «шифровки» записей. Часть страниц она просто тут же уничтожает.

«Я не хочу, чтобы их кто-то нашел. Я уничтожаю не все, но многое. Мой дневник сложен как паззл, поэтому его нелегко найти», — поделилась Брижит.

Интересно, не пожалеет ли первая леди о своем интервью, в котором рассказала о существовании некоего тайного дневника, скрывающего, видимо, не один секрет.