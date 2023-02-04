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2 часа назад

Кем была на самом деле первая «Мисс КГБ»

Мира Маркина

Сейчас конкурсами красоты никого не удивишь. Однако в восьмидесятых годах случился настоящий бум подобных мероприятий. Самыми престижными конкурсами того времени были «Мисс СССР» и «Московская красавица». При этом новость о присуждении титула самой привлекательной женщины одной из сотрудниц КГБ, мягко говоря, удивила советских граждан. Почему? Читайте в материале «Рамблера».

Кем была на самом деле первая «Мисс КГБ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фотография зеленоглазой брюнетки Кати Майоровой вряд ли так заинтересовала бы читателей «Комсомольской правды», если бы не громкая подпись: «Мисс КГБ». Девушка позировала на снимке с пистолетом.

Конкурс красоты в государственной структуре, деятельность которой всегда была овеяна множеством слухов и тайн, стал сам своего рода загадкой. Ведь никто не объяснил ни когда проводили отбор, ни кто принимал в нем участие.

Ответы на эти вопросы Майорова дала в беседе с корреспондентом «Вашингтон Пост» Дэвидом Ремником. Екатерина объяснила, что конкурс был закрытый. Даже участницы не знали, сколько конкуренток будет. О себе девушка рассказала немного подробнее. Так американские читатели узнали, что Майорова любит голливудский фильм «Унесенные ветром», Джеймса Бонда и вязать на досуге. Также журналист выяснил: у Кати действительно есть сертификат на обращение со стрелковым оружием. Однако работает девушка в КГБ просто секретарем. И ее назначение «Мисс КГБ» – не более чем пиар-ход по изменению имиджа советского Комитета госбезопасности.

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Потом СССР распался, КГБ превратилось в ФСБ, а пиар-ход с Катей Майоровой оказался забыт. Как в дальнейшем сложилась судьба первой и единственной «Мисс КГБ» – неизвестно.

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