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41 минуту назад

Неуловимый: что известно о самом молодом миллиардере мира

Мира Маркина

В настоящее время верхнюю строчку рейтинга самых молодых миллиардеров по версии Forbes занимает 20-летний немец Кевин Леманн. Состояние молодого человека в 2021 году, когда он и возглавил список, оценивалось в 3,4 миллиарда долларов (по последним данным Forbes, его капитал составляет около 2,4 миллиарда долларов). Что известно о миллиардере, чьи фото практически невозможно найти на просторах интернета, читайте в материале «Рамблера».

Неуловимый: что известно о самом молодом миллиардере мира
Фото: pixnio.compixnio.com

Кевин Леманн является наследником крупного семейного бизнеса — сети аптечных и хозяйственных магазинов Drogerie Markt, основанной еще в 1973 году. Сейчас в Германии насчитывается 3 700 таких торговых точек. Сеть обеспечивает 41 тысячу рабочих мест. Согласно источникам, компания зарабатывает более 12 миллиардов долларов в год.

Ряды сверхбогатых Кевин пополнил, когда был еще подростком. Его отец, Гюнтер Леманн, передал сыну 50% акций компании, когда тому было 14 лет. Но до совершеннолетия наследника активами управляли нанятые сотрудники (свое 18-летие Леманн-младший отпраздновал в сентябре 2020 года).

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Как говорят, активного участия в деятельности сети магазинов ни Кевин, ни его отец не принимают, но подтвердить эту информацию сложно — оба не стремятся к публичности, не ведут социальных сетей и не дают интервью. Гюнтер Леманн в свое время даже не захотел прокомментировать передачу акций сыну серьезному изданию «Wirtschaftswoche».

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