Загадки, которые Стив Джобс задавал на интервью

Стив Джобс был не только талантливым программистом, но и хорошим психологом. С помощью креативных вопросов и загадок, он подбирал людей в команду, а от других с легкостью отказывался. "Рамблер" расскажет про несколько из них.

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Как отмечает Барисо, стиль управления Джобса бывшые коллеги описывают по-разному. Многие люди любили и ненавидели его, однако этот человек создал успешнейшую компанию на планете. Возможно, именно благодаря талантливому набору сотрудников.

Как разделить яблоки между пятью

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Суть загадки: необходимо разделить эти пять яблок поровну между пятью людьми. Одно из них важно оставить в корзине, а резать их нельзя.

Ответ: отдать одно яблоко человеку вместе с корзиной.

Как выбраться из блендера, если вас туда забросили

Суть загадки: вас уменьшают до размера монеты и забрасывают в блендер. Вес уменьшается таким образом, что плотность тела остается той же. Пока крышка открыта, можно выбраться.

Многие предлагают лечь на дно, чтобы лезвия не касались вас после включения блендера или выбраться по делениям объема содержимого.

Ответ: выпрыгнуть из блендера. При сохранении плотности тела у вас будет достаточно сил, чтобы сделать это.

Как приготовить три панкейка за три минуты

Суть загадки: на сковороде одновременно можно жарить два панкейка. На каждую из его сторон уходит по минуте. Как приготовить три за три минуты?

Сначала кажется, что для этого потребуется не меньше четырех минут. Но если оптимизировать процесс, то вполне можно достичь кратного увеличения скорости.

Ответ: положить два панкейка на минуту, один убрать, второй перевернуть на другую сторону и положить третий, перевернуть третий и дожарить первый со второй стороны.