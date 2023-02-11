Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
3 часа назад

Загадки, которые Стив Джобс задавал на интервью

Даша Краснова

Стив Джобс был не только талантливым программистом, но и хорошим психологом. С помощью креативных вопросов и загадок, он подбирал людей в команду, а от других с легкостью отказывался. "Рамблер" расскажет про несколько из них.

Загадки, которые Стив Джобс задавал на интервью
Фото: социальные сетисоциальные сети

Как отмечает Барисо, стиль управления Джобса бывшые коллеги описывают по-разному. Многие люди любили и ненавидели его, однако этот человек создал успешнейшую компанию на планете. Возможно, именно благодаря талантливому набору сотрудников.

Как разделить яблоки между пятью

социальные сети

Суть загадки: необходимо разделить эти пять яблок поровну между пятью людьми. Одно из них важно оставить в корзине, а резать их нельзя.

Ответ: отдать одно яблоко человеку вместе с корзиной.

Как выбраться из блендера, если вас туда забросили

Суть загадки: вас уменьшают до размера монеты и забрасывают в блендер. Вес уменьшается таким образом, что плотность тела остается той же. Пока крышка открыта, можно выбраться.

Многие предлагают лечь на дно, чтобы лезвия не касались вас после включения блендера или выбраться по делениям объема содержимого.

Ответ: выпрыгнуть из блендера. При сохранении плотности тела у вас будет достаточно сил, чтобы сделать это.

Как Стив Джобс вел себя при смерти

Как приготовить три панкейка за три минуты

Суть загадки: на сковороде одновременно можно жарить два панкейка. На каждую из его сторон уходит по минуте. Как приготовить три за три минуты?

Сначала кажется, что для этого потребуется не меньше четырех минут. Но если оптимизировать процесс, то вполне можно достичь кратного увеличения скорости.

Ответ: положить два панкейка на минуту, один убрать, второй перевернуть на другую сторону и положить третий, перевернуть третий и дожарить первый со второй стороны.

С помощью этих загадок Джобс смотрел на то, как люди справляются со стресс-интервью, как мысляти и откуда черпают идеи.

Люди,Стив Джобс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители