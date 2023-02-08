Как отличить гонконгца от китайца

«Гонконг — не Китай», – технически эта поговорка не является ни правильной, ни ложной. Гонконг считается особым административным районом Китая, существующим по принципу «одна страна, две системы» с июля 1997 года.

И хотя географическое расстояние между субъектами небольшое, образ жизни местного населения сильно отличается. Как именно – расскажет «Рамблер».

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Традиционный китайский против упрощенного

Традиционные письменные китайские иероглифы широко используются в Гонконге, в то время как упрощенные китайские иероглифы – это изобретение правительства Китая, внедренное около 60 лет назад. Упрощенный китайский намного легче изучать. Это способствовало повышению грамотности большинства населения страны.

Кантонский диалект против мандаринского

Различны не только письменные символы, но и разговорный язык в обоих регионах. В Гонконге, когда говорят «китайский», то имеется в виду «кантонский». Этот разговорный язык редко используется в письменной форме. Таким образом, носители мандаринского диалекта обычно понимают письменное содержание документов, но не ориентируются в устной речи гонконгцев.

Социальные сети и интернет

В отличие от жителей Китая, гонконгцы имеют полноценный доступ к интернету и всевозможным платформам социальных сетей без необходимости обходить «великий китайский файрвол» с помощью VPN. В Китае же широко используются Baidu (поисковая система), Weibo (соцсеть) и WeChat (мессенджер). Западные сайты и платформы социальных сетей, такие как Google, Facebook, Instagram и Whatsapp, широко распространены в Гонконге, но не в Китае. Следовательно, степень информированности в двух регионах разная.

Использование английского языка

Дети в Гонконге начинают изучать английский с детского сада, и все местные школы поддерживают высокий уровень преподавания этого языка. Найти здесь человека, говорящего по-английски, не так уж и сложно, что на руку туристам. По последним данным, около 54% гонконгцев знают этот язык. Все вывески улиц и большинства магазинов, меню ресторанов и веб-сайты переведены.

В Китае же редко можно встретить англоговорящих людей среди простого населения.

Валюта

Гонконг считается международным экономическим и финансовым центром с невероятно сильной экономической капиталистической системой. Из-за британского влияния здесь по-прежнему используется гонконгский доллар. Материковый Китай использует китайский юань. В Гонконге не всегда принимают эту валюту.

Некоторые культурные различия

Иностранцы оказали большое влияние на культуру Гонконга. При этом местное население может похвастаться необычайно высоким чувством гражданской ответственности, поскольку правительство придерживается позиции невмешательства в повседневную жизнь людей. Многие частные благотворительные и общественные организации были созданы, чтобы помогать населению и тем самым способствовать благосостоянию общества.

Социальный статус и личная ценность определяются богатством и уровнем образования, поэтому местные жители работают очень много по сравнению с большинством людей в мире.