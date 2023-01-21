Китайские ученые успешно создали первого в мире клонированного арктического волка. Используя последние достижения в области биотехнологии, пекинская фирма Sinogene Biotechnology Co смогла добиться конечного результата, который, по ее словам, поможет в сохранении исчезающих видов.
Волчица по кличке Майя родилась 10 июня, и у нее очень хорошее здоровье.
Об этом на пресс-конференции в Пекине заявил генеральный директор Sinogene Biotechnology Co Ми Цзидун:
«Чтобы спасти находящееся под угрозой исчезновения животное, в 2020 году мы начали научное сотрудничество с Harbin Polarland по клонированию арктического волка. После двух лет кропотливых усилий арктический волк был успешно клонирован. Это первый случай такого рода в мире». Об этом на пресс-конференции в Пекине заявил генеральный директор Sinogene Biotechnology Co Ми Цзидун.
Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как китайские ученые совершили такой прорыв в науке.
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