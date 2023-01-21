«Чтобы спасти находящееся под угрозой исчезновения животное, в 2020 году мы начали научное сотрудничество с Harbin Polarland по клонированию арктического волка. После двух лет кропотливых усилий арктический волк был успешно клонирован. Это первый случай такого рода в мире». Об этом на пресс-конференции в Пекине заявил генеральный директор Sinogene Biotechnology Co Ми Цзидун.