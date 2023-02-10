Старейший житель планеты отметил день рождения

В бразильском городе Апаресида-ди-Гояния живет удивительный долгожитель – Андрелино Виейра да Силва. Недавно мужчина отметил 122-й день рождения, сообщает издание Daily Mail.

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Бразилец родился третьего февраля 1901 года – согласно данным его паспорта. Однако имя долгожителя не занесено в Книгу рекордов Гиннесса. По неизвестной причине Анрелино не спешит подтверждать свой возраст официально.

Внучка долгожителя рассказала, что в этом году семейство обошлось без пышных торжеств:

«У некоторых членов нашей семьи проблемы, поэтому мы не в настроении для вечеринки».

Несмотря на почтенный возраст, Андрелино живет вполне самостоятельно, хотя и рядом с близкими. Все три дома, принадлежащие семье, стоят на одном участке. По словам одной из внучек Виейре да Силвы, ее дедушка ходит в бары, имеет хобби и иногда путешествует.

«У моей дочери есть прадед, у меня его не было. Мы ценим каждый момент, проведенный с ним», — подчеркнула она.

У долгожителя родилось пятеро детей. Сейчас он является дедушкой 13 внуков и 16 правнуков. Недавно у Андрелино появился первый праправнук.