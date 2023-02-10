Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
42 минуты назад

Старейший житель планеты 122-й отметил день рождения

Мира Маркина

В бразильском городе Апаресида-ди-Гояния живет удивительный долгожитель – Андрелино Виейра да Силва. Недавно мужчина отметил 122-й день рождения, сообщает издание Daily Mail.

Старейший житель планеты отметил день рождения
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Бразилец родился третьего февраля 1901 года – согласно данным его паспорта. Однако имя долгожителя не занесено в Книгу рекордов Гиннесса. По неизвестной причине Анрелино не спешит подтверждать свой возраст официально.

Внучка долгожителя рассказала, что в этом году семейство обошлось без пышных торжеств:

«У некоторых членов нашей семьи проблемы, поэтому мы не в настроении для вечеринки».

Ученые нашли особенности ДНК российских долгожителей

Несмотря на почтенный возраст, Андрелино живет вполне самостоятельно, хотя и рядом с близкими. Все три дома, принадлежащие семье, стоят на одном участке. По словам одной из внучек Виейре да Силвы, ее дедушка ходит в бары, имеет хобби и иногда путешествует.

«У моей дочери есть прадед, у меня его не было. Мы ценим каждый момент, проведенный с ним», — подчеркнула она.

У долгожителя родилось пятеро детей. Сейчас он является дедушкой 13 внуков и 16 правнуков. Недавно у Андрелино появился первый праправнук.

Ранее «Рамблер» рассказывал, кто стал рекордсменом по икоте.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители