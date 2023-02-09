5 фактов дня: рекордсмен по икоте и слезы космонавтов

Сколько бы энциклопедий вы не прочитали за всю жизнь, всегда найдутся вещи, которые смогут вас удивить. "Рамблер" выбрал несколько любопытных фактов, о которых мало кто знает.

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Конфликтные летучие мыши

Ученые установили, что летучие мыши способны обращаться друг к другу индивидуально и нередко вступают в споры.

Сон муравьев

Муравьи спят по восемь минут каждые 12 часов. Что любопытно, активность мозга этих насекомых остается на высоком уровне даже во время сна.

Рекордсмен по икоте

Чарльз Осборн занесен в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен по икоте. Приступ икоты длился у мужчины 68 лет и прекратился лишь за год до его смерти. Начался приступ в момент, когда Осборн резал свинью.

Коленные чашечки младенцев

Младенцы рождаются без коленных чашечек. Они формируются у детей только спустя два года после рождения.

Слезы космонавтов