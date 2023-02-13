Что на самом деле случилось с родной сестрой Джона Кеннеди

Трагические случаи, редкие заболевания и убийства — несчастья буквально преследуют одну из самых знаменитых семей США. Многие исследователи уверены — здесь не обошлось без рокового семейного проклятия. Одной из его «жертв» стала родная сестра 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди — Розмари. В отличие от своего знаменитого брата, девушка в какой-то момент исчезла из поля внимания общественности, и долгие годы никто не знал, что с ней произошло. Что же случилось с одним из самых загадочных членов семьи американского лидера, читайте в материале «Рамблера».

Девушка с самого детства была необычным ребенком: она страдала дислексией, к которой впоследствии добавились признаки депрессии и истерии. На светских мероприятиях Розмари была неотразима, однако вдали от публики ее практически невозможно было контролировать: постоянные вспышки агрессии, побеги из учебных заведений и ссоры с родными. Ее родители пытались держать «особенности» дочери в секрете, но понимали, что рано или поздно правда всплывет наружу.

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Тогда отец семейства решил прибегнуть к новой медицинской методике, которую уже успели окрестить «панацеей от всех психических болезней» — лоботомии. Она только появилась, поэтому об ужасных последствиях этой операции мало кто знал. Джозеф Кеннеди-старший согласился принять помощь от доктора Уолтера Фримана, который обещал, что после операции «сумасшедшая» дочь станет ласковой и спокойной. К несчастью, его прогнозы не оправдались. Лоботомия имела катастрофические результаты: после нее интеллект Розмари снизился до уровня двухлетнего ребенка, она разучилась самостоятельно ходить и выполнять самые простые бытовые действия.

Семь лет несчастная девушка провела в одной из психиатрических больниц Нью-Йорка. В 1949 году ее перевели в заведение Святой Колетты в Висконсине для инвалидов. Отец никогда больше не видел ее, а на любые вопросы о дочери выдавал очередную порцию ложных слухов. Мать заглянула к ней лишь в начале 60-х годов, когда супруга разбил паралич. Братья и сестры не знали, куда пропала Розмари.