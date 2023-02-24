От работы в гараже до мирового успеха: путь Стива Джобса

Пожалуй, самое громкое имя в мире компьютерных технологий — Стив Джобс. Мальчик, когда-то усыновленный простой американской семьей, сделал революцию в мире гаджетов, а, если точнее, создал весь этот мир. 24 февраля Стив отмечал бы свой день рождения. Подробнее о непростой карьере Джобса читайте в материале "Рамблера".

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Основание Apple

Видео дня

Джобс был воспитан приемными родителями в Купертино, штат Калифорния, на территории, которая сейчас известна как Силиконовая долин . Хотя он интересовался инженерным делом, его увлечения в юности были разными.

Он бросил Рид-колледж в Портленде, а затем в начале 1974 года устроился на работу в Atari Corporation дизайнером видеоигр и накопил достаточно денег, чтобы отправиться в паломничество в Индию. Там он познакомился с буддизмом.

Вернувшись в Силиконовую долину осенью 1974 года, Джобс воссоединился ср Стивеном Возняком, его школьным другом, работавшим в компании Hewlett-Packard. Когда Возняк рассказал Джобсу о своем прогрессе в разработке собственной компьютерной логической платы, Джобс предложил им заняться бизнесом вместе, что они и сделали после того, как Hewlett-Packard официально отказалась от разработки Возняка в 1976 году.

Логическая плата Apple I была создана в семейном гараже Джобсов на деньги, полученные от продажи микроавтобуса Volkswagen Джобса и программируемого калькулятора Возняка.

Джобс был одним из первых предпринимателей, который понял, что персональный компьютер будет интересен широкой аудитории. При поддержке Джобса, Возняк разработал улучшенную модель, Apple II в комплекте с клавиатурой, и они договорились, что для этого устройства будет изготовлен гладкий литой пластиковый корпус.

Взрыв рынка

Хотя у Джобса были длинные нечесаные волосы и он избегал деловой одежды, ему удалось получить финансирование и рекламу для компании Apple Computer, зарегистрированной в 1977 году — в том же году, когда был завершен Apple II.

Машина имела немедленный успех, став синонимом бума персональных компьютеров. В 1981 году компания провела рекордное публичное размещение акций, а в 1983 году она быстрее всех (на тот момент) вошла в список Fortune 500 лучших компаний Америки. В 1983 году компания наняла президента PepsiCo, Inc. Джона Скалли на пост главного исполнительного директора (CEO) и, косвенно, наставника Джобса в тонкостях управления крупной корпорацией.

Джобс убедил Скалли согласиться на эту должность, бросив ему вызов: «Ты хочешь продавать сладкую воду до конца жизни?». Эта фраза показала огромную веру Джобса в компьютерную революцию.

В тот же период Джобс руководил самым важным проектом в истории компании. В 1979 году он привел небольшую группу инженеров Apple на демонстрацию технологии в исследовательском центре корпорации Xerox в Пало-Альто ( PARC), чтобы увидеть, как графический пользовательский интерфейс может сделать компьютеры более простыми в использовании и более эффективными.

Вскоре после этого Джобс покинул команду инженеров, занимавшуюся проектированием, чтобы возглавить небольшую группу по созданию более дешевого компьютера, названного Macintosh или Mac.

Джобс баловал своих инженеров и называл их художниками, но его стиль был бескомпромиссным; в какой-то момент он потребовал изменить дизайн внутренней печатной платы просто потому, что считал ее непривлекательной.

В январе 1984 года сам Джобс представил Macintosh в блестяще поставленной демонстрации, которая стала центральным элементом экстраординарной рекламной кампании. Позже на него укажут как на архетип «событийного маркетинга».

Однако первые Mac были маломощными, дорогими, к ним было мало программных приложений, и все это привело к разочаровывающим продажам. Apple постоянно совершенствовала машину, так что в конечном итоге она стала источником жизненной силы компании, а также образцом для всех последующих компьютерных интерфейсов. Но очевидная неспособность Джобса решить проблему быстро привела к напряженности в компании, и в 1985 году Скалли убедил совет директоров Apple сместить известного соучредителя компании.

Джобс быстро основал другую фирму, NeXT Inc., разрабатывающую мощные рабочие станции для образовательных учреждений. Среди его партнеров по финансированию был техасский предприниматель Росс Перо и Canon Inc., японская компания по производству электроники. Хотя компьютер NeXT отличался своим техническим дизайном, его затмили менее дорогие компьютеры конкурентов, таких как Sun Microsystems, Inc. В начале 1990-х Джобс сосредоточил внимание компании на своей инновационной программной системе.

Тем временем в 1986 году Джобс приобрел контрольный пакет акций Pixar, фирмы компьютерной графики, которая была основана как подразделение Lucasfilm Ltd., производственной компании голливудского кинорежиссера Джорджа Лукаса. В течение следующего десятилетия Джобс превращал Pixar в крупную анимационную студию, которая, помимо прочих достижений, выпустила в 1995 году первый полнометражный художественный фильм, полностью компьютеризированный, «История игрушек». В конце концов, в 2006 году он продал студию компании Disney .

И снова Apple

В конце 1996 года Apple, обремененная огромными финансовыми потерями и находящаяся на грани краха, наняла нового исполнительного директора Гилберта Амелио. Когда Амелио узнал, что компании после интенсивных и длительных исследований не удалось разработать приемлемую замену устаревшей операционной системе (ОС) Macintosh, он решил купить NeXT, компанию Джобса, более чем за 400 миллионов долларов и вернуть Джобса обратно в Apple. в качестве консультанта.

Однако совет директоров Apple вскоре разочаровался в неспособности Амелио изменить финансовое положение компании и в июне 1997 года попросил Джобса снова возглавить компанию.

Джобс быстро заключил союз с бывшим врагом Apple, корпорацией Microsoft. Он также разработал отмеченную наградами рекламную кампанию, призывающую потенциальных клиентов «думать иначе» и покупать Macintosh. Не менее важно и то, чего он не сделал: он сопротивлялся искушению создавать машины под управлением ОС Microsoft Windows; он также не сделал Apple, как некоторые настаивали, как компанию, занимающуюся исключительно программным обеспечением. Джобс считал, что Apple, как единственный крупный производитель персональных компьютеров со своей собственной операционной системой, находится в уникальном положении для инноваций.

Инновации он произвел. В 1998 году Джобс представил iMac , цельный компьютер в форме яйца, который предлагал высокоскоростную обработку данных по относительно скромной цене и положил начало моде на модные компьютеры. (Последующие модели отличались пятью яркими цветами.)

К концу года iMac стал самым продаваемым персональным компьютером в стране, и Джобс смог заявить о стабильной прибыли некогда умирающей компании.

В следующем году он снова одержал победу со стильным iBook, портативным компьютером, созданным для студентов, и G4, настольным компьютером. Хотя Apple не вернула прежнего господства в отрасли, Стив Джобс спас свою компанию и в процессе восстановил свои позиции в качестве главного маркетолога и провидца в сфере высоких технологий .

Новое изобретение в кармане

В 2001 году Джобс начал заново изобретать Apple для 21 века. Это был год, когда Apple представилаiTunes, компьютерная программа для воспроизведения музыки и преобразования музыки в компактный цифровой формат MP3, обычно используемый в компьютерах и других цифровых устройствах. Позже в том же году Apple начала продавать iPod, портативный MP3-плеер, который быстро стал лидером рынка. В 2003 году Apple стала продавать загружаемые копии песен крупных звукозаписывающих компаний в формате MP3 через Интернет. К 2006 году через онлайн-магазин Apple iTunes Store было продано более миллиарда песен и видеоклипов. Признавая растущий сдвиг в бизнесе компании, Джобс официально изменил название компании на Apple Inc. 9 января 2007 года.

В 2007 году Джобс привел компанию в телекоммуникационный бизнес, представив сенсорный экран iPhone, мобильного телефона с возможностью воспроизведения MP3 и видео, а также для доступа в Интернет. Позже в том же году Apple представила iPod Touch, портативное устройство для воспроизведения MP3 и игр со встроенным Wi-Fi и сенсорным экраном, похожим на iPhone. Благодаря использованию iTunes Store для продажи программного обеспечения Apple и сторонних производителей, iPhone и iPod Touch вскоре могли похвастаться большим количеством игр, чем любая другая портативная игровая система.

В 2008 году Джобс объявил, что будущие выпуски iPhone и iPod Touch будут предлагать улучшенную игровую функциональность. Apple, которая не поддерживала разработчиков игр в первые годы своего существования из-за страха, что ее компьютеры не будут восприниматься всерьез как бизнес-машины, теперь сделала ставку на большую роль в игровом бизнесе, чтобы соответствовать своему переходу в телекоммуникации.