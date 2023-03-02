Мир заговорил о сейсмологе Франке Хугербитсе после землетрясения в Турции — оказалось, он точно его предсказал. Подробнее об том, кто такой Франк Хугербитс и чем вообще занимаются сейсмологи, читайте в материале "Рамблера".

Фото: SSGEOS SSGEOS

Франк Хугербитс — голландский исследователь и сейсмолог-самоучка, который ведет веб-сайт SSGEOS, предоставляющий информацию о землетрясениях и вулканической активности. Он известен своими теориями о связи между сейсмической активностью и небесным выравниванием, особенно выравниванием планет с Солнцем и Луной.

Видео дня

Напомним, Хугербитс приобрел международную известность после того, как в прошлом месяце предсказал разрушительные землетрясения в Турции и Сирии.

В частности, 3 февраля Франк опубликовал твит, который гласил: «Рано или поздно в этом регионе (Юг Центральной Турции, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение магнитудой 7,5». Через три дня в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Катастрофа унесла жизни более 50 000 человек, сильные толчки продолжаются в регионе и по сей день. Теперь весь мир пристально слушает слова Хугербитса о новых землетрясениях.

Так, ученый уже объявил первая неделя марта будет «чрезвычайно критической».

«Конвергенция критической планетарной геометрии около 2 и 5 марта может привести к сейсмической активности от большой до очень большой, возможно, даже к землетрясению мегасилы около 3–4 марта и/или 6–7 марта», — говорится в описании клипа.

В самом видео сейсмолог утверждает, что сила предполагаемого приближающегося землетрясения «может быть более 8 баллов по шкале Рихтера».

По словам Хугербитса, зона поражения может простираться на тысячи километров от полуострова Камчатка и Курильских островов на Дальнем Востоке России до Филиппин и Индонезии.

«Я не преувеличиваю. Я не пытаюсь вызвать страх. Это предупреждение», — настаивает ученый.

Однако теории и предсказания Хугербитса о землетрясениях и извержениях вулканов не поддерживаются официальной наукой, и подавляющее большинство сейсмологов и геологов не считают его утверждения заслуживающими доверия. Важно отметить, что нет никаких научных доказательств, подтверждающих идею о том, что выравнивание небесных тел оказывает какое-либо прямое влияние на сейсмическую активность.

Большинство ученых считает, что связь между движением планет Солнечной системы и сейсмической активностью на Земле достаточно слабая, и использовать ее в качестве основного прогностического инструмента проблематично.

Чем занимаются сейсмологи?

Сейсмология — это изучение землетрясений и сейсмических волн, которые движутся по Земле и вокруг нее. Сейсмолог — ученый, изучающий землетрясения и сейсмические волны .

Сейсмические волны вызваны внезапным движением масс внутри Земли, например, скольжением по разлому во время землетрясения. Извержения вулканов, взрывы, оползни, лавины и даже бурные реки также могут вызывать сейсмические волны. Сейсмические волны проходят через Землю и вокруг нее и могут быть зарегистрированы сейсмометрами.