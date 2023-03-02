Как живет семья вундеркинда Алисы Тепляковой

Пару лет назад вся страна была поражена, узнав о способностях девятилетней девочки Алисы Тепляковой – в своем возрасте она уже была зачислена на факультет психологии МГУ им. М. В. Ломоносова.

Фото: Кадр из телепередачи Кадр из телепередачи

Однако не все пришли в восторг от этой истории и смогли разделить принципы воспитания Алисы ее папой. Многим показалось довольно жестоким лишать ребенка нормального и беззаботного детства.

Алиса, как выяснилось, в семье такая не одна – ее младший брат Хеймдалль пошел по стопам сестры и в возрасте десяти лет сдал ЕГЭ, закончив школу экстерном, и уже тоже готовится к поступлению в высшее учебное заведение.

Что касается самой Алисы, девочка, как известно, не продолжила свою учебу в Московском государственном университете. Она часто пропускала занятия и не справилась со сдачей первой же сессии. Однако на этом идея получить в столь раннем возрасте высшее образование не была отвергнута, и юная Теплякова в октябре прошлого года поступила в Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, где изучает прикладные информационные системы в экономике и финансах.

Буквально на днях по всей стране разлетелись новости о том, что в семье Тепляковых, в которой уже было семь детей, родился еще один ребенок – мальчика назвали Сулейманом в честь правителя Османской империи.

Кадр из телепередачи

Большая семья проживает все так же в одном из спальных районов столицы в однокомнатной квартире. Однако это никак не мешает ни родителям, ни самим детям – в квартире уместился настоящий частный детский сад, в котором педагогом и воспитателем является сам отец семейства Тепляковых, за что даже получает официальную зарплату. Видимо, он не планирует останавливаться на успехах Алисы и ее брата.