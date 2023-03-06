Как жила «вавилонская блудница» Анна Керн

Говоря о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина, всегда упоминают Анну Керн. Неудивительно, ведь чувства к ней заставили поэта написать одно из лучших лирических стихотворений «Я помню чудное мгновенье».

Фото: А. Арефьев-Богаев А. Арефьев-Богаев

Однако, вспыхнувшие с невероятной силой и пронесенные через время чувства, столь же неожиданно и быстро угасли. Поэт даже окрестил своего «гения чистого красоты» «вавилонской блудницей».

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О жизни Анны Керн и ее отношениях с поэтом, а также о том, почему угасли чувства поэта, читайте в материале «Рамблера».

Анна родилась в 1800 году и в возрасте 16 лет была отдана замуж.

По настоянию отца девушка стала женой 52-летнего генерала Ермолая Керна. Несколько лет Анна терпела мужа, снося его постоянные упреки и ревность, пока все же не вернулась к родителям. Правда, официально развод супруги не оформляли.

Первое знакомство Пушкина и Керн произошло в 1819 году на одном из балов Петербурга. Поэт был сражен красотой Анны и пытался привлечь ее внимание всевозможными способами. Она же, напротив, очень сухо отвечала на его старания.

Пушкин не мог забыть красавицу Анну, в она, проявив через некоторое время интерес к нему и его поэзии, все же не торопилась бросаться в его объятия.

Первым любовным приключением Анны был вовсе не Александр Сергеевич, а его приятель, поэт Аркадий Родзянко. Пушкин же, пылая страстью к Керн, стал всего лишь посредником в ее любовных делах.

В 1825 году обстоятельства сложились таким образом, что Пушкин и Керн почти все лето виделись ежедневно: Анна приехала к родственникам Вульфам, по соседству с имением которых отбывал ссылку поэт. Пушкин не скрывал своей страсти и влечения, горевал, когда Анна уехала к мужу в Ригу мириться, бесконечно писал ей письма, предлагая сбежать с ним.

А Анна в это время начала встречаться со своим двоюродным братом, который гостил в Риге. Вернувшись в Петербург, Керн не стала скрывать эту связь. Как, впрочем, не слишком пыталась скрыть и последующие свои романы.

Пушкин же продолжал следить за судьбой Анны, интересовался у Вульфа о делах родственницы, вопрошая, «как поживает вавилонская блудница» Керн.

Долгое ожидание все же увенчалось успехом: в 1828 году Анна Керн, наконец, обратила свое внимание на поэта. Однако, теперь это оказалось не нужно самому Пушкину: страсть и обожание к тому моменту в его душе уже угасли. Отношений не вышло, случилась лишь мимолетная связь, ничем, увы, не закончившаяся. Пушкин «перегорел».

У Анны Керн случались романы и в дальнейшем. Но «вавилонской блудницей», конечно, ее вряд ли можно назвать.

Последнее ее любовное приключение окончилось браком. Мужем красавицы стал ее троюродный брат Александр Марков-Виноградский, который был младше Керн на 20 лет. Анна родила супругу сына и венчалась с ним после смерти Керна, отказавшись от большой пенсии, которая полагалась ей как вдове генерала.