Как главные женщины СССР выходили замуж

Советским гражданам в голову не могло прийти, что можно взять кредит на свадьбу. Если не было денег на пышное торжество, выкручивались как могли и праздник устраивали о средствам.

Фото: Ельцин-центр Ельцин-центр

"Рамблер" рассказывает, какие свадьбы были у достаточно известных в Советском Союзе пар.

Космическая свадьба

Не в космосе, конечно, но между космонавтами. На свадьбу первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и первого космонавта, который свободно парил в невесомости, Андрияна Николаева были приглашены и Юрий Гагарин, и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Свадьба по тем меркам была пышной - Грибоедовский ЗАГС, кортеж из "Волг", а организацию торжества взял на себя ЦК партии.

Три свадьбы Ельциных

Обойтись одной свадьбой у будущего президента России Бориса Ельцина и его жены Наины не получилось. Сначала скромно расписались в ЗАГСЕ и отметили событие в общежитии, потом в Доме колхозника, где главным угощением стали котлеты с пюре и рыбные консервы. Вторая свадьба была в Оренбурге с родителями Наины, а третья - в Березниках с родителями Бориса.

Ельцин-центр

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