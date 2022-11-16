Чего боялись дети 1980-х

Городские легенды передаются из уст в уста, а лучшими рассказчиками можно по праву считать детей, ведь они не только эмоционально рассказывают, но и искренне верят в то, что говорят.
"Рамблер" вспоминает, во что верили и чего боялись дети в 1980-х годах.
Джинсы были символом хорошей жизни и пределом мечтаний для многих. Как бы в пику этому стремлению родился миф о том, что джинсы вызывают дерматит на коже того, кто их слишком часто носит.
Проглотить вишневую косточку очень легко - она маленькая и гладкая. На самом деле ничего страшного и ужасного не случится, если одна маленькая косточка случайным образом окажется в желудке. Оттуда она выйдет естественном путем. Но дети очень боялись того, что вишневая косточка может прорасти прямо в желудке.
Еще одни продукт, который страшно проглотить. Если вишневая косточка может прорасти внутри организма, то жвачка просто склеит все внутренности. Конечно же, это далеко не так.
Родители не разрешали детям брать угощение у незнакомцев, так появился миф о том, что в конфете может быт спрятано лезвие или яд.
Несмотря на то, что такие лезвия для бритвенных станков стали большой редкостью, брать у незнакомых людей конфеты и вообще все что угодно по-прежнему нельзя.
Особенно эта легенда распространилась после Олимпиады, которая прошла в Москве в 1980 году. Почему-то считалось, то иностранные гости мыли свои половые органы с помощью этих стаканов.