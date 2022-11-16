Чего боялись дети 1980-х

Городские легенды передаются из уст в уста, а лучшими рассказчиками можно по праву считать детей, ведь они не только эмоционально рассказывают, но и искренне верят в то, что говорят.

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"Рамблер" вспоминает, во что верили и чего боялись дети в 1980-х годах.

Джинсовый дерматит

Джинсы были символом хорошей жизни и пределом мечтаний для многих. Как бы в пику этому стремлению родился миф о том, что джинсы вызывают дерматит на коже того, кто их слишком часто носит.

Вишневая косточка

Проглотить вишневую косточку очень легко - она маленькая и гладкая. На самом деле ничего страшного и ужасного не случится, если одна маленькая косточка случайным образом окажется в желудке. Оттуда она выйдет естественном путем. Но дети очень боялись того, что вишневая косточка может прорасти прямо в желудке.

Жвачка

Еще одни продукт, который страшно проглотить. Если вишневая косточка может прорасти внутри организма, то жвачка просто склеит все внутренности. Конечно же, это далеко не так.

Лезвие в конфете

Родители не разрешали детям брать угощение у незнакомцев, так появился миф о том, что в конфете может быт спрятано лезвие или яд.

Несмотря на то, что такие лезвия для бритвенных станков стали большой редкостью, брать у незнакомых людей конфеты и вообще все что угодно по-прежнему нельзя.

Сифилис в стакане