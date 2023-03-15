У Леонардо да Винчи обнаружили кавказские корни

У мастера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи нашли кавказские корни. Об этом заявил Карло Вечче, профессор литературы неаполитанского университета L'Orientale. Его слова приводит газета Avvenire.

Фото: Леонардо да Винчи. Витрувианский человек. 1492 ИА Красная Весна Читайте материал целиком по ссылке: https://rossaprimavera.ru/news/802e0a8b Леонардо да Винчи. Витрувианский человек. 1492 ИА Красная Весна Читайте материал целиком по ссылке: https://rossaprimavera.ru/news/802e0a8b

Ученые сделал вывод не просто так. Карло Вечче изучал документы в Государственном архиве Флоренции и обнаружил документ об освобождении дочери черкесского князя Якова (Якоба). На акте стояла подпись нотариуса Пьеро да Винчи в ноябре 1452 года, у которого за полгода до этого родился сын Леонардо.

Ученый считает, что дочь черкесского князя Катерина попала с Кавказа через Венецию во Флоренцию будучи рабыней. Она была ткачихой и наемной кормилицей, что означало, что Леонардо был не первым ее ребенком.