У Леонардо да Винчи обнаружили кавказские корни

У мастера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи нашли кавказские корни. Об этом заявил Карло Вечче, профессор литературы неаполитанского университета L'Orientale. Его слова приводит газета Avvenire.
Ученые сделал вывод не просто так. Карло Вечче изучал документы в Государственном архиве Флоренции и обнаружил документ об освобождении дочери черкесского князя Якова (Якоба). На акте стояла подпись нотариуса Пьеро да Винчи в ноябре 1452 года, у которого за полгода до этого родился сын Леонардо.
Ученый считает, что дочь черкесского князя Катерина попала с Кавказа через Венецию во Флоренцию будучи рабыней. Она была ткачихой и наемной кормилицей, что означало, что Леонардо был не первым ее ребенком.
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