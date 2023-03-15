Сара Фергюсон рассказала об аресте принцессы Дианы

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон рассказала о своем девичнике в 1986 году, когда ее вместе с принцессой Дианой арестовали. Об этом пишет Express.

Выступая на шоу Келли Кларксон Фергюсон рассказала о своем необычном опыте. Так, в середине 80-х Сара и Леди Ди пошли в ночной клуб в костюмах полицейских и официанты в это поверили.

Позже приехала полиция и арестовала их за то, что они выдавали себя за служителей закона. По словам Фергюсон, в машине Диана увидела чипсы со вкусом бекона и ела их, пока полицейский не запретил ей. Отпустили принцессу Уэльскую и герцогиню Йоркскую отпустили сразу же, как полиция выяснила, что они члены королевской семьи.