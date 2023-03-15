Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
2 часа назад

Сара Фергюсон рассказала об аресте принцессы Дианы

Диана Товсепова

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон рассказала о своем девичнике в 1986 году, когда ее вместе с принцессой Дианой арестовали. Об этом пишет Express.

Сара Фергюсон рассказала об аресте принцессы Дианы
Фото: FlickrFlickr

Выступая на шоу Келли Кларксон Фергюсон рассказала о своем необычном опыте. Так, в середине 80-х Сара и Леди Ди пошли в ночной клуб в костюмах полицейских и официанты в это поверили.

Позже приехала полиция и арестовала их за то, что они выдавали себя за служителей закона. По словам Фергюсон, в машине Диана увидела чипсы со вкусом бекона и ела их, пока полицейский не запретил ей. Отпустили принцессу Уэльскую и герцогиню Йоркскую отпустили сразу же, как полиция выяснила, что они члены королевской семьи.

Платье принцессы Дианы продали за 604 тысячи долларов

Ранее 7-летний австралиец объявил себя реинкарнацией принцессы Дианы.

Люди,Сара Фергюсон,Келли Кларксон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий