Джей Зи стал долларовым миллиардером

По информации американского Forbes состояние рэпера составляет на данный момент 2,5 миллиарда долларов.

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Основным источником дохода для зарубежных артистов являются мировые турне, сообщает издание, но исполнителю удалось увеличить свои финансы и в год «простоя».

В этом ему помог алкогольный бизнес, владельцем которого Джей Зи является в течение некоторого времени.

Кроме того, Джей Зи основал компанию по созданию и продаже развлекательного контента Roc Nation, которая также приносит ему стабильный доход.