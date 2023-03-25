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2 часа назад

Джей Зи стал долларовым миллиардером

Мария Кимакович

По информации американского Forbes состояние рэпера составляет на данный момент 2,5 миллиарда долларов.

Джей Зи стал долларовым миллиардером
Фото: Wikipedia/CC BY-SA 3.0Wikipedia/CC BY-SA 3.0

Основным источником дохода для зарубежных артистов являются мировые турне, сообщает издание, но исполнителю удалось увеличить свои финансы и в год «простоя».

В этом ему помог алкогольный бизнес, владельцем которого Джей Зи является в течение некоторого времени.

Рэпер раскрыл странности Майкла Джексона

Кроме того, Джей Зи основал компанию по созданию и продаже развлекательного контента Roc Nation, которая также приносит ему стабильный доход.

Ранее был назван самый популярный артист на планете.

Люди,Джей Зи,Майкл Джексон,
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