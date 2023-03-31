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106-летняя филиппинка Апо Ванг-Од появилась на обложке Vogue Philippines

Апрельский номер филиппинской версии журнала Vogue украсил снимок 106-летней татуировщицы Апо Ванг-Од. Об этом стало известно из официального аккаунта издания в популярной социальной сети.

106-летняя филиппинка появилась на обложке Vogue: фото
© Unsplash

Апо Ванг-Од негласно стала самой возрастной героиней обложки в истории Vogue.

Соцсети

В Книге рекордов Гиннесса есть отметка о ее предшественнице – актрисе Джуди Денч, лицо которой ранее украсило британскую версию глянцевого издания. Джуди было 85 лет и 150 дней.

Самая старая модель в мире оказалась на обложке Vogue

Филиппинка Апо Ванг-Од появилась на свет 17 февраля 1917 года в деревне Бускалан (провинция Калинга). Ремеслу татуировщика Апо обучил отец. Уже в 16 лет она получила статус «мамбабаток» (тату-мастер) в племени Калинга и стала первой женщиной, удостоенной этого. Детей у Апо не было. Свои знания татуировщица передала Грейс Паликас – внучатой племяннице.

Ранее «Рамблер» писал, как англичанка стала моделью в 100 лет.

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