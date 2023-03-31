106-летняя филиппинка появилась на обложке Vogue: фото

В Книге рекордов Гиннесса есть отметка о ее предшественнице – актрисе Джуди Денч , лицо которой ранее украсило британскую версию глянцевого издания. Джуди было 85 лет и 150 дней.

Филиппинка Апо Ванг-Од появилась на свет 17 февраля 1917 года в деревне Бускалан (провинция Калинга). Ремеслу татуировщика Апо обучил отец. Уже в 16 лет она получила статус «мамбабаток» (тату-мастер) в племени Калинга и стала первой женщиной, удостоенной этого. Детей у Апо не было. Свои знания татуировщица передала Грейс Паликас – внучатой племяннице.