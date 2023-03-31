Как Геннадий Ледях стал премьером главного театра страны

Артисты балета кажутся неземными людьми: красивые, гибкие, сильные. Сегодня заслуженному артисту России, премьеру балета Большого театра, кавалеру «Ордена почета» Геннадию Ледяху могло бы исполниться 95 лет. Он многое успел сделать, и его дело продолжает жить.

© Фото из личного архива Алены Ледях

Дочь Геннадия Ледяха – Алена – артистка балета, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, художественный руководитель Хореографического колледжа, в эксклюзивном интервью "Рамблеру" рассказала об отце и своих творческих планах.

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По сегодняшним меркам, ваш отец пришел в балет достаточно поздно, в 18 лет, когда его приняли в балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета. А потом он стал премьером Большого театра, открыл балетные школы в Польше, Колумбии, руководил театром в Таджикистане, открыл вместе со своей женой Ларисой школу в Москве, которая существует до сих пор, – карьера головокружительная! Как думаете, сейчас такое возможно?

Действительно папа прошел путь от простого алтайского мальчика до премьера Большого театра и никогда не сворачивал с однажды выбранного пути. Наверное, это и сформировало его главные жизненные принципы и самые сильные черты характера – то, что он потом стремился передавать детям. Его пример показывает, что тот, кто идет к своей мечте, в любое время может достичь поставленной цели. Нет ничего невозможного, главное – уметь работать. Папа всегда говорил, что судьба – это удача, а к удаче нужно быть готовым.

Фото из личного архива Алены Ледях

Во сколько лет дети начинают заниматься балетом?

Современные дети начинают заниматься балетом с 11 лет, в этом возрасте организм готов к физическим нагрузкам. А до этого дети учатся в подготовительных классах. В нашей школе есть разные специальности: и классический танец, и народный, и современный – в зависимости от направления сроки обучения могут немного отличаться. Программы выстроены таким образом, чтобы нагрузки росли последовательно и постепенно – от простого к сложному.

Фото из личного архива Алены Ледях

У кого учились вы – у мамы или папы?

У меня была возможность учиться у разных педагогов, и, конечно, я занималась в классах, которые вела мама, а папа вообще всегда присутствовал в моей жизни, даже если физически его рядом не было. Помогал, давал советы. После выпускного поступила в Академию русского балета имени Вагановой.

С 2013 года Академию возглавляет Николай Цискаридзе. Он работает со своими учениками или, как это часто бывает, в нетворческих вузах, в основном занимается управленческой работой?

Присутствие Николая Максимовича чувствуется буквально во всем. Он внимательно следит за учениками, посещает классы других преподавателей и ведет свои классы и репетиции. И даже после выпуска он не теряет связи со своими студентами. Это невероятная личность, и нам всем очень повезло у него учиться.

У вашего отца была мечта увидеть вас на сцене Большого театра, после Академии вас пригласили в Большой театр, где вы проработали пять лет. Почему ушли из театра?

Я просто поняла, чего я хочу на самом деле, и приняла решение. Мои истинные желания не совпадали с тем, что я могла делать в Большом. И сейчас я могу реализовывать все свои знания и возможности в Хореографическом колледже, тем самым продолжая делать то, что начал мой отец. Я курирую в колледже всю творческую деятельность, репертуар и репетиционный процесс, создаю новые спектакли, у нас очень много премьер. Балет – искусство, которое основано на передаче традиций, и, если связь между поколениями прервется, некому будет передать накопленный опыт и знания.

Фото из личного архива Алены Ледях

Как объясняете детям, что такое балет?

Для меня любое искусство, и балет, возможно, в первую очередь, – это обмен энергией между творцом, артистом и его публикой. Повторяя вслед за классиком, нельзя любить себя в искусстве, когда артист выходит на сцену, он принадлежит зрителям, и не должен зацикливаться на себе. В этом и есть магия сцены.