Почему Пабло Эскобара не могли поймать
Пабло Эскобар — один из самых известных преступников и мафиози прошлого века. За ним гонялись правительства разных стран, которые ловили его на протяжении почти 20 лет. До сих пор он считается самым жестоким и известным преступником в истории. Ходят легенды, что в Колумбии периодически находят его спрятанные богатства.
О том, почему Пабло Эскобар так искусно скрывался, — в материале “Рамблера”.
Желанный преступник
Сначала влияние Пабло Эскобара распространялось исключительно на крупный колумбийский город Медельин. Там он организовал банду и уже в 22 года стал самым известным бандитом в Медельине. Довольно быстро он стал заниматься продажей запрещенных веществ, так и был создан Медельинский картель.
Спустя три года после основания картеля, он контролировал 80% рынка запрещенных веществ в Колумбии.
Некоторое время Эскобар был членом Конгресса в Колумбии и даже метил на пост президента, но против него развернули кампанию, которая доказала, что таким образом он хочет легализовать свой бизнес. С политической карьерой он быстро распрощался.
Поиск УБН
После прихода к власти в США Рональда Рейгана, страна организовала кампанию по борьбе с распространением запрещенных веществ не только в Америке, но и во всем мире. С Колумбией было подписано соглашение о том, что в США будут экстрадировать преступников, связанных с картелями.
Правоохранительные органы начали поиски Эскобара, но могли добраться только до его ближайших соратников. Сам глава картеля организовал группировку, которая дестабилизировала обстановку в стране.
Пока помощники Эскобара выполняли его поручения, он делал убежища по всей стране для себя и своей семьи. Каждый раз преступник оказывался на шаг впереди полиции: его предупреждали “свои” люди из правительства, а также простые люди доносили ему, если видели в городе новых людей, полицию и военных.
В 90-х годах он стал самым разыскиваемым преступником в США. После нескольких попыток поимки Эскобара, в Колумбии создали специальную группу из лучших полицейских. Они занимались его поисками.
Правительство пообещало не экстрадировать Эскобара в США, взамен он сдался властям и год провел в тюрьме, которую сам для себя построил. Его могли посещать члены его семьи и помощники, поэтому он продолжал руководить своим бизнесом. Позднее он сбежал из тюрьмы и пытался спрятаться, но друзей у него практически не осталось, а власти Колумбии и США были полны решимости поймать Эскобара.