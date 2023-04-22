Кто был прототипом Дона Корлеоне в “Крестном отце"

Легендарный фильм “Крестный отец” Фрэнсиса Форда Копполы до сих пор возглавляет списки лучших криминальных картин. Несмотря на то, что с момента премьеры прошло более 30 лет, он продолжает собирать массы поклонников.

Фото: Кадр из фильма "Крестный отец" Кадр из фильма "Крестный отец"

Кинолента была основана на одноименном романе Марио Пьюзо. В нем, как и в фильме, главным героем был Дон Корлеоне — мужчина, который руководил мафиозным кланом в Америке. Он переехал из Италии в США, где организовал собственную преступную группировку.

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Однако известно, что Дон Корлеоне — не вымышленный персонаж. Его история была реальной. О том, кем в жизни был Дон Корлеоне — в материале “Рамблера”.

Сальваторе Бонанно

История Дона Корлеоне была срисована с жизни итальянского писателя Сальваторе Бонанно, у которого было прозвище Билл. Его отцом был криминальный авторитет известной преступной группировки Коза Ностра, которая функционировала в Италии и США. Фактически его отец был основателем клана Бонанно, поэтому у Сальваторе практически не было выбора.

Тем не менее, его отец хотел, чтобы сын не шел по его стопам, поэтому заставил его получить юридическое образование. Однако в конечном итоге Билл переехал в США и увлекся деятельностью мафии. В 70-х годах он провел четыре года в тюрьме, а потом решил завязать с преступной деятельностью. После выхода из заключения он начал писать книги о своей молодости и мафии и снимать телевизионные фильмы.

Вито Дженовезе

Часть биографии Дона Корлеоне включает в себя историю другого гангстера по имени Вито Дженовезе. Долгое время он был боссом исключительно своей семьи, а потом стал самим Крестным отцом. Он уехал из Италии в США, будучи ребенком, и начал там заниматься преступной деятельностью. Так продолжалось несколько десятилетий, но времена “сухого закона” в США оказались слишком прибыльными для мафии, в результате чего у преступных группировок появилось много конкурентов.