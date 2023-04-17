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1 час назад

«В мире животных — 55»: как Николай Дроздов подарил миллионам телезрителей детство

Мира Маркина

Пятьдесят пять лет исполнилось одной из самых популярных программ советского и российского телевидения – «В мире животных». Ее придумал режиссер-документалист Александр Згуриди, а продолжили его начинание Василий Песков и Николай Дроздов. Последний был бессменным ведущим «В мире животных» почти полвека. Какой была эта программа, читайте в материале «Рамблера».

«В мире животных — 55»: как Дроздов подарил миллионам телезрителей детство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Впервые программа «В мире животных» вышла в эфир 17 апреля 1968 года. С 1969 года программу вел обозреватель газеты «Комсомольская правда» Василий Песков, с 1970 года — доктор биологических наук, академик РАЕН Николай Дроздов, который для нескольких поколений стал проводником в мир дикой природы. В 1974 году передачу проиллюстрировали заставкой с летящими журавлями под фонограмму оркестра Поля Мориа — композицию «Alouette». Музыку по просьбе Згуриди подобрал Александр Гольдштейн. Эта заставка просуществовала до 2009 года.

Видео дня

Передача выходила в эфир по субботам (позже по воскресеньям) на Первом канале советского (позднее — российского) телевидения в течение 37 лет. Изначально она представляла собой исключительно документальные съемки, но начиная с 1999 года съемки проводились и в студии.

Соцсети

Дроздов признавался, что в мире животных проводил больше времени, чем дома. После съемок он писал сценарий, монтировал передачу и снова уезжал в долгие командировки. А животных искренне любил и любит. Кажется, в этом и заключался главный секрет успеха самого Дроздова и его программы.

«Это моя натура – заботиться о зверях. Ой, все говорят, как он любит животных, а я о них забочусь. Хочется что-то сделать. И чем дальше, тем больше», – делился телеведущий.

Дроздов объехал с камерой почти всю планету, нередко сутками с коллегами-операторами сидел в засаде ради уникального кадра.

«Для меня эта передача важна как наследие, которое я получил из рук моих учителей и друзей, прежде всего, создателя этой передачи Александра Згуриди. Я ему помогал во время поездок – подманивал слонов, приносил кобр и заставлял их делать то, что он хочет, кормил крокодилов. Чем я только не занимался в этих поездках в Индии в Африке», – рассказал Николай Дроздов.

Семь самых крутых животных в мире

Сегодня программа «В мире животных» с Николаем Дроздовым уже не выходит в эфир, но любой архивный выпуск можно пересмотреть еще не раз.

Люди,Василий Песков,Александр Згуриди,Поль Мориа,Александр Гольдштейн,Николай Дроздов,Первый канал,
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