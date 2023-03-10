Семь самых крутых животных в мире

Международный день крутизны — это неофициальный, шуточный и относительно молодой праздник, который отмечается каждое 10 марта с 2007 года. Своим появлением он обязан разработчику веб-приложений из США Кевину Ловеру и его практиканту по имени Фреди Манейро. Фреди однажды в шутку предложил коллегам устроить празднование, посвященное крутизне Кевина. Последний на это ответил, что тогда стоит организовать международный день крутизны, и даже озвучил эту идею в социальных сетях. Идея Ловера заинтересовала некоторых пользователей, и они поддержали ее. Так шуточный праздник обрел сторонников. Сначала он стал известен внутри страны, а позже действительно начал отмечаться во всем мире.

1/7 Пауки-скакуны не плетут паутину: они могут запрыгнуть на жертву с огромного расстояния. Фото: Thomas Shahan/Flickr Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Окрас ягуаров уникален — не существует особей с двумя одинаковыми шкурами. Фото: globallookpress.com 3/7 Большие тигровые рыбы обитают в реке Конго и ее бассейне и считаются самыми опасными пресноводными рыбами. Фото: Sablegsd/commons.wikimedia.org 4/7 Книга рекордов Гиннесса в своих изданиях за 1998—2003 годы провозгласила барсуков-медоедов «самыми бесстрашными млекопитающими в мире». Фото: Steven Tan/Flickr Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Толстый лори может выглядеть безобидным, но это животное является одним из немногих ядовитых млекопитающих в мире. Фото: globallookpress.com 6/7 Ядовитая лягушка древолаз — одно из самых ядовитых существ на Земле. Фото: Paul Balfe/Flickr 7/7 Заметить листохвостых гекконов достаточно сложно, потому что формой тела, структурой кожи и окрасом они очень похожи на сухие или опавшие листья — их естественную среду обитания. Фото: globallookpress.com

В честь этой особенной даты собрали самых крутых животных. Кто вошел в праздничную подборку, смотрите в материале «Рамблера».

Видео дня

Паук-скакун

Пауки-скакуны не плетут паутину: они могут запрыгнуть на жертву с огромного расстояния. Глаза у них видят практически на 360 градусов: они могут заметить добычу на расстоянии 30-40 см. Эта острота зрения может служить и защитой от опасностей, эти пауки сразу замечают приближение человека и мгновенно занимают оборонительную позицию. Они также способны притворяться, выдавая себя за разных насекомых (например, муравьев и жуков), и спокойно подбираться к ничего не подозревающим жертвам.

Ягуар

Ягуар – крупнейшая кошка Америки, типичный обитатель южноамериканских джунглей. Это очень скрытное, но любопытное животное. Исследователи дикой природы подтверждают, что ягуара можно увидеть, только если он сам этого захочет. Окрас этих животных уникален — не существует особей с двумя одинаковыми шкурами. Ягуар охотится на одной территории не более четырех дней, при этом эта зона напоминает по форме треугольник. Эти животные очень хорошо подражают голосам обезьян. Известны случаи, когда приматов приходило настолько много, что ягуар в страхе убегал от них.

Большая тигровая рыба

Большие тигровые рыбы обитают в реке Конго и ее бассейне и считаются самыми опасными пресноводными рыбами. Эти хищники могут достигать до 180 сантиметров в длину и весить более 50 килограммов. Мелкую добычу они глотают, а крупную рвут на куски. Они гораздо сильнее пираний и нападают даже на крокодилов. Местные жители называют их М'Бенга («Опасный»), а биологи — рыбами-Голиафами.

Барсук-медоед

Внешность этих с виду милых зверьков крайне обманчива. В длину они достигают всего 80 сантиметров, но другие животные стараются к ним не лезть, ведь барсуки-медоеды могут сразиться даже с волком или медведем во время голодного сезона. Книга рекордов Гиннесса в своих изданиях за 1998—2003 годы провозгласила их «самыми бесстрашными млекопитающими в мире». Кроме мощных клыков и агрессии, барсуки-медоеды часто болеют бешенством и легко распространяют его на других животных.

Толстый лори

Толстый лори может выглядеть безобидным, но это животное является одним из немногих ядовитых млекопитающих в мире, и к тому же входит в число самых медленных животных в мире. Толстых лори отлавливают для нелегальной торговли, продавая в качестве домашних питомцев, но это пушистое существо также несет токсин, выделяемый особой железой на внутренней стороне его предплечья. В случае угрозы лори может взять яд в рот и смешать его со слюной. Животное также может облизывать или натирать шерсть этой смесью, чтобы отпугнуть хищников от нападения. У некоторых людей этот токсин вызывает смерть от анафилактического шока.

Лягушки-древолазы

Ядовитая лягушка древолаз — одно из самых ядовитых существ на Земле. Например, у ужасного листолаза длиной пять сантиметров достаточно яда, чтобы убить десять взрослых мужчин, сообщает National Geographic. Ученые не уверены в происхождении яда лягушек, но они могут собирать растительные яды, переносимые муравьями, термитами, жуками и другой добычей, которую они едят. Правда, лягушки древолазы, выращенные в неволе и изолированные от местных насекомых, не вырабатывают яда.

Листохвостый геккон