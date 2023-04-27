Как выглядит жена самого богатого человека Индии

В конце марта 2023 года мировые знаменитости — от Зендеи до Джиджи Хадид —переместились из Лос-Анджелеса в Мумбаи. Поводом стало открытие культурного центра NMACC, построенного на деньги богатейшего бизнесмена Индии Мукеша Амбани. Как живет мужчина и как выглядит его жена, показываем в материале «Рамблера».

Состояние Мукеша Амбани приближается к отметке 85 миллиардов долларов, и бизнесмен не скрывает своего богатства. Он является владельцем 27-этажного особняка в Мумбае, который оборудован тремя вертолетными площадками, парковкой на 168 автомобилей и кинотеатром на 50 мест. На его строительство Амбани потратил, по подсчетам Forbes, около двух миллиардов долларов. Это далеко не единственная его дорогостоящая покупка недвижимости: так, в 2022 году бизнесмен выложил 80 миллионов долларов, чтобы купить самую дорогую виллу в Дубае с 10 спальнями, частным спа-центром, открытым и закрытым бассейнами. Правда, оформил особняк он на своего сына.

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По случаю свадьбы собственной дочери в 2018 году Амбани закатил вечеринку голливудского масштаба. На ней присутствовали кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и главный редактор The Huffington Post Арианна Хаффингтон, а хедлайнером вечера стала Бейонсе, исполнившая для молодоженов свои лучшие хиты.

Со своей женой Нитой миллиардер вместе уже 38 лет: его избранница получила образование в области коммерции, но решила начать карьеру в качестве школьного педагога. Вскоре судьба свела ее с Мукешем. Девушка еще несколько лет продолжала свою преподавательскую деятельность, но после рождения близнецов приняла решение посвятить себя семье.

За десятилетия брака с Амбани его любимая женщина не только вырастила трех детей, но и активно поддерживала мужа в его профессиональной деятельности, занималась благотворительностью и развивала свои бизнес-проекты. По инициативе Ниты был построен экологически чистый поселок для сотрудников нефтеперерабатывающего завода компании, принадлежащей миллиардеру.