В истории есть много упоминаний как о людях очень маленького роста, так и о настоящих великанах. Но история Адама Райнера в эти рамки не вписывается. Он стал единственным человеком, который с течением жизни превратился из карлика в великана.

Родился Адам Райнер в 1899 году в австрийской семье. Его родители и брат были обычного роста. Сам мальчик тоже поначалу ничем не отличался от сверстников, но потом просто перестал расти. К совершеннолетию Адама его рост составлял около 120 сантиметров.

Но в возрасте 26 лет молодой человек вдруг начал стремительно расти. И за десять лет прибавил в росте почти метр. Этим случаем заинтересовались медики, которые в итоге обнаружили опухоль на гипофизе Адама, из-за которой в большом количестве вырабатывался гормон роста. Опухоль удалили, но Райнер продолжал расти, хотя теперь не так быстро.

Из-за болезни в Адама начались проблемы со здоровьем: он частично лишился слуха и зрения, а невероятно высокий рост стал причиной искривления позвоночника.