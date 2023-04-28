$81.56-0.0790.20+0.06

Как карлик превратился в великана: видео

В истории есть много упоминаний как о людях очень маленького роста, так и о настоящих великанах. Но история Адама Райнера в эти рамки не вписывается. Он стал единственным человеком, который с течением жизни превратился из карлика в великана.

Родился Адам Райнер в 1899 году в австрийской семье. Его родители и брат были обычного роста. Сам мальчик тоже поначалу ничем не отличался от сверстников, но потом просто перестал расти. К совершеннолетию Адама его рост составлял около 120 сантиметров.

Но в возрасте 26 лет молодой человек вдруг начал стремительно расти. И за десять лет прибавил в росте почти метр. Этим случаем заинтересовались медики, которые в итоге обнаружили опухоль на гипофизе Адама, из-за которой в большом количестве вырабатывался гормон роста. Опухоль удалили, но Райнер продолжал расти, хотя теперь не так быстро.

Какой была жизнь самого умного человека в истории

Из-за болезни в Адама начались проблемы со здоровьем: он частично лишился слуха и зрения, а невероятно высокий рост стал причиной искривления позвоночника.

О том, какого роста достиг Адам Райнер за всю жизнь и как долго сумел прожить рассказали в TikTok-аккаунте @secretofthepast.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий