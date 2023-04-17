Все люди знают про всемирно известных ученых, которые внесли свой вклад в развитие наук. Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Дмитрий Менделеев.

Многие люди уверены, что у них был самый высокий IQ — показатель интеллекта. На самом деле, не все люди с высоким уровнем знаний становятся известными учеными или преуспевают в других сферах. Однако это не так.

IQ определяется с помощью специальных тестов на логику, мышление, ассоциации и арифметику. В истории известен всего один случай существования этого показателя выше, чем у самых известных ученых.

Историю мужчины по имени Уильям Джеймс Сайдис рассказал в своем TikTok блогер @mr.shubad.