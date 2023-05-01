Зачем Лиля Брик запретила Маяковскому выезжать из страны

Любовный треугольник Владимира Маяковского с семьей Бриков напоминал шведскую семью: жили втроем в одной коммунальной квартире. Однако свободная любовь не уберегла поэта от ревности его возлюбленной. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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В какой-то момент отношения Лили и Владимира из страстных перешли в партнерские, но при этом очень близкие. В какой-то момент он решил жениться на студентке Наталье Брюханенко, но Лиля написала ему письмо, что делать этого не надо. И он ее послушал.

Поэт заверял, что свободен от чар Брик, но всякий раз на них попадался. В свою очередь, Лиля никогда ему не устраивала сцен, истерик и действовала с холодным расчетом: просила денег, одаривала то холодом, то любовью, была дьяволом воплоти и музой!

Поэт смог ранить ее только тогда, когда в 1926 году в Америке родилась его дочь от русской эмигрантки Элли Джонс. Сама Брик несколько раз делала аборты, после чего детей иметь не могла.

Она побоялась, что Владимир может к ней привязаться и познакомила Маяковского в Париже с эмигранткой Татьяной Яковлевой. И он сосредоточил свое внимание на новой пассии.

Маяковский был влюбчив и сделал Яковлевой предложение, а когда вернулся в Москву, прочитал стихи о ней. Лиля такого предательства выдержать не смогла и сделала все, чтобы поэта больше никогда не выпустили за границу.

В те времена все говорили о причастности Лили Брик к работе спецслужб. Например, заместитель начальника секретного отдела ОГПУ Яков Агранов был другом семьи Бриков и частым гостем в их квартире, куда приходили Борис Пастернак, Всеволод Мейерхольд, Пабло Неруда, Теодор Драйзер.