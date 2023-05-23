Синдром Адель: как безответная любовь погубила дочь Гюго

Синдром Адель, также известный как "любовная лихорадка", назван в честь трагической истории любви дочери французского писателя Виктора Гюго. "Рамблер" расскажет о влюбленности молодой девушки и ее непростой судьбе.

© Louis Boulanger

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Адель была красивой и талантливой девушкой. Она не страдала от отсутствия внимания со стороны мужского пола и регулярно получала предложения руки и сердца. Ответ всегда был отрицательный.

Однажды судьба свела ее с лейтенантом Пинсоном – мужчина был намного старше Адель и имел репутацию дамского угодника. После знакомства он регулярно навещал девушку и даже предлагал ей выйти за него замуж, но она ему отказала. Несмотря на это считается, что они очень любили друг друга – к примеру, девушка сама пару раз приезжала к нему в гости в Англию.

Переломный момент

Со временем чувства лейтенанта стали угасать. К тому же, в 1861 году ему было поручено отправиться на службу в Лондон. Адель решила последовать за ним. Родители эти отношения не одобряли: Пинсон не вызывал у них доверия. Помимо этого, в то время подобные легкомысленные поступки подвергались осуждению со стороны общества.

Невзирая на разногласия, мать Адель согласилась сопровождать ее в Лондон. Когда они прибыли, оказалось, что лейтенанта в городе нет – он переехал в Галифакс, не предупредив об этом возлюбленную.

Ей пришлось вернуться домой. Несмотря на явные свидетельства того, что Пинсон больше не был заинтересован девушкой и отношениями с ней, чувства Адель никуда не делись. Напротив, она становилась все более и более одержима им.

Одержимость

В какой-то момент Адель решила поехать в Галифакс. По прибытии она зарегистрировалась в отеле как мисс Льюли, но вскоре стала называть себя мадам Пинсон. Соседи описывали ее как загадочную и замкнутую женщину. В то время никто не знал, что Адель является дочерью известного писателя.

Однажды она сообщила родителям о воссоединении с бывшим возлюбленным. Родители наивно полагали, что у девушки все хорошо. Но это было совсем не так.

Большую часть времени она пыталась связаться с Пинсоном: писала ему каждый день и следила за ним. Поначалу мужчина соглашался на встречи и отвечал на некоторые письма, но вскоре стал игнорировать девушку и ее ухаживания. Адель это не останавливало: она была полна решимости заставить его полюбить ее, поэтому преследовала избранника день и ночь. По некоторым сведениям, во время слежек она даже маскировалась под мужчину.

Со временем стало проявляться ее психическое нестабильное состояние: она отказывалась от еды, не заботилась о себе, ее здоровье стало ухудшаться.

В 1866 году Пинсон переехал со своим отрядом на Барбадос, и Адель, все еще будучи одержима им, отправилась вслед за возлюбленным. Через некоторое время лейтенант уехал в Англию. И женился на Кэтрин Эдит Роксбург.

Эта весть разбила девушки сердце и окончательно ее подкосила. Предполагается, что Адель повстречалась добрая женщина, которая позаботилась о ней и поспособствовала ее возвращению на родину, к семье.

Отец, потрясенный состоянием своей дочери, поместил ее в психиатрическую больницу. Она прожила там всю свою жизнь, вплоть до своей кончины.