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1 час назад

Что такое эффект леди Макбет и почему он так называется

Мира Маркина

Леди Макбет – один из центральных персонажей одноименной шекспировской пьесы. На какие мысли героиня подтолкнула исследователей и к каким выводам они пришли – в материале "Рамблера".

Что такое эффект леди Макбет
Фото: Charles SoubreCharles Soubre

Истоки

Согласно произведению, девушка является женой главного героя, шотландского аристократа Макбета. Однажды она подталкивает супруга убить короля и захватить трон. Роковое событие не проходит для девушки бесследно: ее поглощают душевные терзания и чувство стыда. Кроме того, она начинает страдать от галлюцинаций, которые не дают ей жить. Так, ей мерещатся пятна крови на одежде и руках, которые она спешит поскорее смыть с себя.

Да что со мной? Я шороха пугаюсь!
Чьи это пальцы рвут мои глаза?
Нет, с рук моих весь океан Нептуна
Не смоет кровь. Скорей они, коснувшись
Зеленой бездны моря, в красный цвет
Ее окрасят.

Исследования

В начале нулевых психологи провели эксперимент, в ходе которого людей просили вспомнить о своих неэтичных поступках из прошлого. После этого испытуемым было предложено выбрать предметы в качестве призов за участие в исследовании. Среди них были ручки, карандаши, кухонные приборы и мыльные изделия. В результате люди гораздо охотнее тянулись именно к чистящим средствам – например, к влажным салфеткам. Ученые пришли к выводу, что воспоминания об аморальных выходках сподвигли испытуемых очиститься от них – грубо говоря, смыть свои грехи.

На основании серии других подобных исследований ученые ввели понятие "моральное очищение" от английского "moral cleansing".

Откуда пошло выражение "и ежу понятно"

Вывод

Таким образом была обнаружена связь между физической и моральной чистотой.

На сегодняшний день под эффектом леди Макбет подразумевается желание, потребность умыться, помыть руки, принять душ или, например, почистить зубы после совершения действий, которые идут вразрез с нашими убеждениями, вызывают внутренний дискомфорт.

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