Что такое эффект леди Макбет

Леди Макбет – один из центральных персонажей одноименной шекспировской пьесы. На какие мысли героиня подтолкнула исследователей и к каким выводам они пришли – в материале "Рамблера".

Фото: Charles Soubre Charles Soubre

Истоки

Согласно произведению, девушка является женой главного героя, шотландского аристократа Макбета. Однажды она подталкивает супруга убить короля и захватить трон. Роковое событие не проходит для девушки бесследно: ее поглощают душевные терзания и чувство стыда. Кроме того, она начинает страдать от галлюцинаций, которые не дают ей жить. Так, ей мерещатся пятна крови на одежде и руках, которые она спешит поскорее смыть с себя.

Да что со мной? Я шороха пугаюсь!

Чьи это пальцы рвут мои глаза?

Нет, с рук моих весь океан Нептуна

Не смоет кровь. Скорей они, коснувшись

Зеленой бездны моря, в красный цвет

Ее окрасят.

Исследования

В начале нулевых психологи провели эксперимент, в ходе которого людей просили вспомнить о своих неэтичных поступках из прошлого. После этого испытуемым было предложено выбрать предметы в качестве призов за участие в исследовании. Среди них были ручки, карандаши, кухонные приборы и мыльные изделия. В результате люди гораздо охотнее тянулись именно к чистящим средствам – например, к влажным салфеткам. Ученые пришли к выводу, что воспоминания об аморальных выходках сподвигли испытуемых очиститься от них – грубо говоря, смыть свои грехи.

На основании серии других подобных исследований ученые ввели понятие "моральное очищение" от английского "moral cleansing".

Вывод

Таким образом была обнаружена связь между физической и моральной чистотой.