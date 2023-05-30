"Все люди — лжецы и лицемеры": что говорил Петр I о жизни и женщинах

"Неблагодарный есть человек без совести, ему верить не должно. Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер; такой безобразит человечество".



"За признание — прощение, за утайку — нет помилования. Лучше грех явный, нежели тайный".



"Дурак сноснее в моих глазах из низкого роду, нежели из знатного".



"Правды в людях мало, а коварства много".



"Все люди — лжецы и лицемеры".



"Кто станет говорить речи, другому — не перебивать, но дать окончить и потом другому говорить, как честным людям надлежит, а не как бабам-торговкам".