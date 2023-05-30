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"Все люди — лжецы и лицемеры": что говорил Петр I о жизни и женщинах

Петр I — последний царь всея Руси и первый российский император. Он вступил на престол в 1682 году, а оставил его в 1725 году. 30 мая отмечается 351 год со дня рождения правителя. Петр I родился в семье царя Алексея Михайловича и был четырнадцатым ребенком, но это не помешало ему стать императором.

"Все люди — лжецы и лицемеры": что говорил Петр I о жизни и женщинах
© Жан-Марк Натье́

Во время правления Петра началась новая эпоха, которую полностью определили его характер и убеждения. По словам историков, он был любопытным и открытым ко всему новому человеком, но при этом очень противоречивым: одновременно милосердным и жестоким, справедливым, но нервным и вспыльчивым.

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В честь дня рождения российского императора делимся его самыми яркими высказываниями в материале "Рамблера".

Для Петра I много значили понятия чести и совести, поэтому ему принадлежит множество цитат о том, каким в его представлении должен порядочный и образованный человек.

"Неблагодарный есть человек без совести, ему верить не должно. Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер; такой безобразит человечество".

"За признание — прощение, за утайку — нет помилования. Лучше грех явный, нежели тайный".

"Дурак сноснее в моих глазах из низкого роду, нежели из знатного".

"Правды в людях мало, а коварства много".

"Все люди — лжецы и лицемеры".

"Кто станет говорить речи, другому — не перебивать, но дать окончить и потом другому говорить, как честным людям надлежит, а не как бабам-торговкам".

Интересно император высказывался и по поводу женских "оков":

"Забывать службу ради женщины непростительно. Быть пленником любовницы хуже, нежели пленником на войне; у неприятеля скорее может быть свобода, а у женщины оковы долговременны".

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Известно также, что Петр I страдал от эпилептических припадков и часто выпивал, о некоторых принятых законах он периодически забывал, но при этом император положительно относился к критике своих решений:

"Я знаю, что я подвержен погрешностям и часто ошибаюсь, и не буду на того сердиться, кто захочет меня в таких случаях остерегать и показывать мне мои ошибки".

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