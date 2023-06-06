Как жила самая многодетная россиянка

При упоминании самой многодетной семьи в истории чаще всего упоминается Федор Васильев. У него было две жены. В первом браке родились 69 детей, во втором — 18. Он был крестьянином и жил в XVIII веке. Однако про его супругу, которая стала самой многодетной россиянкой, известно мало.

Фото: Иван Куликов Иван Куликов

В материале “Рамблера” — о том, как жила самая многодетная женщина в истории и почему она ушла от своего мужа, которому родила 69 детей.

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Как и Федор, его супруга попала в книгу рекордов Гиннеса как самая многодетная женщина в истории. Однако доподлинно даже неизвестно ее имя. В некоторых источниках упоминается, что ее звали Валентина. Из-за того, что никаких известных данных о Валентине и ее здоровье известно не было, многие журналисты даже спустя столетия проводили расследования относительно того, как женщина могла выносить 69 детей.

Согласно историческим записям Ивана Болотова, Валентина Васильева родила 69 детей за 40 лет: четыре раза по четыре ребенка, семь раз по три, и 16 раз появились на свет близнецы. По одним данным, она умерла в 40 лет, после чего Федор ушел к другой женщине по имени Анна. По другим, Федор ушел от Валентины из-за того, что она больше не могла рожать.

В 2015 году журналисты из Великобритании провели свое расследование и поговорили с репродуктологами. Те посчитали и выяснили, что Васильева на протяжении 18 лет была беременна на постоянной основе. Против этого врачи высказали предположение, что женщина кормила грудью, что снижало вероятность овуляции, поэтому беременность могла не состояться.

Кроме того, даже у современных женщин беременность вызывает сильнейшую нагрузку на организм и стрессовое состояние. А в те времена с менее развитой медициной нагрузка была гораздо сильнее. Роды принимали не всегда успешно, методы лечения и восстановления были народными, поэтому 69 детей Валентины Васильевой до сих пор подвергают сомнению. Кроме того, из 69 рожденных детей выжили 67, что также было невероятным для того времени.