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2 часа назад

Как жила самая многодетная россиянка

Мария Каткова

При упоминании самой многодетной семьи в истории чаще всего упоминается Федор Васильев. У него было две жены. В первом браке родились 69 детей, во втором — 18. Он был крестьянином и жил в XVIII веке. Однако про его супругу, которая стала самой многодетной россиянкой, известно мало.

Как жила самая многодетная россиянка
Фото: Иван КуликовИван Куликов

В материале “Рамблера” — о том, как жила самая многодетная женщина в истории и почему она ушла от своего мужа, которому родила 69 детей.

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Как и Федор, его супруга попала в книгу рекордов Гиннеса как самая многодетная женщина в истории. Однако доподлинно даже неизвестно ее имя. В некоторых источниках упоминается, что ее звали Валентина. Из-за того, что никаких известных данных о Валентине и ее здоровье известно не было, многие журналисты даже спустя столетия проводили расследования относительно того, как женщина могла выносить 69 детей.

Согласно историческим записям Ивана Болотова, Валентина Васильева родила 69 детей за 40 лет: четыре раза по четыре ребенка, семь раз по три, и 16 раз появились на свет близнецы. По одним данным, она умерла в 40 лет, после чего Федор ушел к другой женщине по имени Анна. По другим, Федор ушел от Валентины из-за того, что она больше не могла рожать.

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В 2015 году журналисты из Великобритании провели свое расследование и поговорили с репродуктологами. Те посчитали и выяснили, что Васильева на протяжении 18 лет была беременна на постоянной основе. Против этого врачи высказали предположение, что женщина кормила грудью, что снижало вероятность овуляции, поэтому беременность могла не состояться.

Кроме того, даже у современных женщин беременность вызывает сильнейшую нагрузку на организм и стрессовое состояние. А в те времена с менее развитой медициной нагрузка была гораздо сильнее. Роды принимали не всегда успешно, методы лечения и восстановления были народными, поэтому 69 детей Валентины Васильевой до сих пор подвергают сомнению. Кроме того, из 69 рожденных детей выжили 67, что также было невероятным для того времени.

Однако те ученые, которые верят в то, что Валентина Васильева была такой плодовитой, говорят, что все удачные беременности стали случайностью и стечением обстоятельств. Репродуктологи сходятся во мнении, что если женщина была очень фертильной, хорошо ела и мало работала, а семья была в состоянии выходить всех детей, то такое действительно могло произойти. кроме того, их жизнь зафиксирована в монастырских книгах, их не нужно было никому подделывать, истории Васильевых верили в Москве. Сообщалось, что им покровительствовала сама Екатерина II.

Люди,Федор Васильев,
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