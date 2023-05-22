Как живет многодетная африканская семья, в которой 102 ребенка

Для одних семей три ребенка – это уже весьма много. Однако уроженец Уганды Муса Хасанья едва ли согласился бы с этим утверждением, ведь он отец 102 детей и дедушка 568 внуков.

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Подробнее об этой удивительной семье – в материале "Рамблера".

В Уганде легализовано многоженство – это, пожалуй, главная причина, по которой Хасанье удалось обзавестись 102 наследниками. Самый старший ребенок Мусы уже разменял шестой десяток, а самому младшему недавно исполнилось шесть лет.

Угандиец сожительствует с 12 женщинами. Впервые мужчина женился в 16 лет. Сейчас самой младшей жене 67-летнего Мусы чуть больше 30 лет, и она уже родила ему 11 детей.

Afrimax English/YouTube

По мнению Хасаньи, одна женщина не способна удовлетворить потребности мужчины. Именно поэтому он взял в жены сразу 12 девушек.

Семья Хасанья живет вместе в большой деревне, все жены живут в одном доме с Мусой. Африканец признавался, что следит за женщинами, чтобы они не ушли от него к другим мужчинам.

Не так давно Муса обязал жен принимать противозачаточные средства. Угандиец осознал, что больше заводить детей ему не по карману.