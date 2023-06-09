Кто первым научился вызывать дождь и продавать за деньги

Чарльз Хэтфилд был простым продавцом швейных машиной, пока в его руки не попала книга Эдварда Пауэрса «Наука плювикультуры».

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"Рамблер" рассказывает, как Чарльз Хэтфилд стал продавцом дождя и то из этого вышло.

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Чарльз Хэтфилд родился в 1875 году в американском штате Канзас, а когда стал взрослым занялся продаже швейных машинок. Но душа хотела большего. Так однажды ему попалась книга Эдварда Пауэрса «Наука плювикультуры». Идеи автора так увлекли Чарльза, что он немедленно закупил все необходимые реактивы и приступил к экспериментам.

Будущий продавец дождя смешивал, разводил и снова смешивал пока не получил действительно работающую смесь. Произошло это в 1902 году. Смесь состояла из 23 ингредиентов, но состав и пропорции Чарльз Хэтфилд не открыл никому. Эту тайну он унес с собой в могилу. Хотя может и тайны никакой не было, но об этом позже. Секретную смесь нужно было выпускать в воздух, после чего она начинала притягивать дождь.

Через некоторое время Чарльз начал получать контракты, к нему обращались самые разные люди, в том числе и государственные чиновники, с просьбой вызвать дождь.

Так, в 1915 году городской совет Сан-Диего обратился к Хэтфилду с просьбой вызвать дождь для заполнения городского водохранилища. Хэтфилд предложил производить дождь бесплатно, затем взимать плату за каждый выпавший дюйм дождя. Но к какому-то определенному соглашению стороны так и не пришли, договор подписан не был. Чарльз Хэтфилд приступил к работе полагаясь на устные договоренности. Он построил высокую башню на берегу озера Морена и в начале января 1916 года начал выпускать свою секретную смесь в воздух. Вскоре полил сильный дождь, который шел и не останавливался несколько недель. Такой ливень к наводнениям и серьезным разрушениям. Погибли люди. И хотя Хэтфилд выполнил свои обязательства, город отказался оплачивать его работу. Более того, его самого обвинили. Но суд в итоге решил, что дождь прошел по воле Бога, вину с Хэтфилда, но и денег своих он не увидел. Все остались при своих.