Почему полярную станцию освещают красными фонарями

На полюсах планеты самые длинные дни, сумерки и, конечно, же ночи. Но люди там живут и работают в любое время года.

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"Рамблер" рассказывает и немного показывает, как американскую полярную станцию освещают исключительно красным светом и зачем это нужно.

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Прежде чем окончательно наступит полярная ночь, сумерки тянутся несколько недель. Темнота наступает, когда солнце опустится на 18 градусов ниже горизонта.

12 мая 2023 года в 10:24 по новозеландскому времени солнце официально скрылось за горизонтом на 18 градусов. Это ознаменовало конец астрономических сумерек и начало настоящей ночи. Первые лучи солнечного света не появятся здесь до 3 августа.

На этой станции для наружного освещения может использоваться только красный свет. Все дело в том, что это нужно для научных экспериментов и исследований.

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Есть ряд научных проектов, которые могут осуществляться здесь только зимой из-за уникальных экологических характеристик Южного полюса (темнота, высота над уровнем моря, погода, качество воздуха и т. д.). В некоторых проектах критически важно, чтобы эксперименты проводились вне досягаемости видимого света широкого спектра.

Для этого все окна станции окна нашей станции закрыты, а внешние навигационные огни окрашены в красный цвет. Ученым разрешено использовать только красные фары и фонарики, когда они выходят на улицу. А кроме того, перед выходом они должны пройти сквозь шлюз с красным освещением, чтобы ни один посторонний луч не помешал важным научным исследованиям.

Конечно, когда наступает полная темнота, эти огни придают пространству сюрреалистический вид.

Один из самых визуально ошеломляющих проектов, которые здесь реализуют, предполагает использование датчика LIDAR. Он установлен на крыше нашей надземной станции - это лазерный луч, направленный строго вверх.

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Ученые ласково называют его «космическим лазером», и это, конечно, добавляет ощущение нереальности происходящего, как будто все происходит на любой планете, но не на Земле.

Если отойти подальше от станции, освещение меняется. Здесь нет кромешной темноты, пространство освещается луной и снегом, который отражает ее лучи.