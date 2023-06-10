Принцесса нового поколения: как выглядит наследница итальянского трона

19-летняя наследница принца Венеции Эммануила Филиберта Савойского Виттория может взойти на трон вместо своего отца. Об этом в интервью заявил сам наследник Савойского королевского дома. По словам Эммануила, он готов уступить роль главы династии, когда придет время. Если бы в 1946 году Италия не отказалась от монархии, это значило бы, что Витторию короновали бы как королеву вместо ее отца. Об этом сообщает Lenta.ru.

Виттория не раз мелькала на страницах мировых СМИ, которые называют ее «рок-н-ролл-принцессой». Вот уже несколько лет она ведет блог в соцсетях, где часто делится с подписчиками стильными фотографиями. Также девушка подрабатывает моделью и появляется на обложках модных журналов.

Виттория - старшая дочь Эммануила Филиберта и французской актрисы Клотильды Коро. Отец относит ее к поколению зумеров и считает, что дочери «все удастся куда лучше», чем ему самому.

Сейчас будущая наследница учится в одном из университетов Лондона, где изучает историю искусства и политологию.