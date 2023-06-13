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Как австралиец спас более 150 человек чаепитиями

В далеком 1925-м году родился мальчик, которого родители назвали Дон Ричи. В будущем австралиец на протяжении нескольких десятков лет будет отговаривать подавленных людей от совершения самоубийства, и его имя узнает весь мир.

Как австралиец спас более 150 человек чаепитиями
© Kurosi / commons.wikimedia.org

Каким образом мужчина спасал жизни, и чем он всех восхитил – в материале "Рамблера".

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В Австралии мужчина жил у мыса The Gap – места, пользовавшегося дурной славой. Оно притягивало несчастных, желающих покончить жизнь самоубийством. Тут было тихо, безлюдно, и никто, казалось, не мог помешать трагическим намерениям отчаявшихся посетителей. Но это было не так.

Дон Ричи, конечно, был в курсе ауры злосчастного места и изо всех сил старался ей противостоять. Австралиец придерживался следующей схемы действий: он наблюдал за обстановкой из своего окна, и если видел одинокого человека в не самом приподнятом настроении, направлявшегося в сторону мыса, выходил его поприветствовать и приглашал к себе домой на чашечку чая.

Дома гостей ждала дружелюбная компания из самого Дона и его милой супруги. Такие встречи и разговоры по душам нередко останавливали людей от запланированного самоубийства. Некоторые даже оставались после чаепития у Дона переночевать – настолько им было комфортно с заботливой парой. По официальным данным, за всю свою жизнь мужчине удалось спасти около 160 человек.

Как же становилось понятно, что все люди, которые захаживали на чай, шли на мыс с целью спрыгнуть с него, а не полюбоваться открывающимися видами и спокойно покинуть местную достопримечательность? Каким образом была получена эта цифра? Ответ простой: те гости, которые передумали заканчивать жизнь самоубийством, впоследствии писали Дону письма со своими благодарностями за его чуткость и сохранение их жизни.

Самые глупые ошибки великих людей

Ричи скончался в 2012-ом году. При жизни за свои усилия он был награжден различными общественными наградами, в том числе медалью Ордена Австралии, и был назван героем страны в 2011-м году. Нередко он получал подарки, рождественские открытки и письма от тех, кого ему удалось спасти.

"Он был уникальным человеком. Он – маяк и источник вдохновения не только для жителей Австралии, но и для всего мира. Для того, чтобы стоять на краю обрыва и побуждать человека отказаться от последнего шага, требуются мужество, отвага и упорство. Он был мягким и умеющим убеждать человеком, который вселял в людей надежду теплыми словами".

Так о нем отзывался мужчина, дочь которого когда-то спрыгнула с мыса The Gap.

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