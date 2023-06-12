Самые глупые ошибки великих людей

Ученые, писатели и полководцы совершали поразительно глупые ошибки. Самые крупные неудачи великих людей собрало в своем материале издание Daily Mail Online.

© Unsplash

Так, физик Альберт Эйнштейн неоднократно выходил в море, и его лодка переворачивалась, после чего ученого приходилось спасать. А осложняло ситуацию то, что Эйнштейн не умел плавать.

Видео дня

Комической неудачей для автора теории эволюции Чарльза Дарвина стали поиски нелетающей птицы малая нанду. Дело в том, что исследователь любил пробовать на вкус новые виды, которые он затем заносил в каталог.

Дарвин нашел птицу, которую искал, но изначально принял ее за что-то другое.

«Он и его товарищи по кораблю ужинали, когда Дарвин понял свою ошибку. Он быстро собрал то, что осталось на их тарелках, и отправил в Лондон. Таким образом, первый образец птицы в Англии был, по сути, реконструирован из тушеного мяса», - отмечается в статье.

Куда более серьезные ошибки в своей жизни допустил известный психиатр, основоположника психоанализа Зигмунд Фрейд.

«Он был поклонником кокаина, как для себя, так и для своих пациентов, но наркотик сделал его параноиком», - напоминает издание.

В частности, во время отпуска в Греции Фрейда напугало то, что ему дали номер в гостинице с цифрой 31.

А французский император Наполеон отпраздновал подписание договора с Россией организацией охоты на кроликов. Однако, когда кролики были выпущены в поле, они оказались скорее домашними, чем дикими, и с энтузиазмом побежали к великому полководцу, который в гневе умчался прочь.

Артур Конан Дойл однажды также очень сильно ошибся. Еще до того, как создатель Шерлока Холмса разбогател, он пытался стать врачом. Однако пациентов долгое время привлечь не мог.

И, когда, наконец, к нему пришел мужчина, то будущий писатель радостно усадил его и начал диагностировать кашель.

«Только тогда посетитель сообщил, что он сборщик долгов, который пришел по поводу неоплаченного счета за газ», - напоминает газета.