Как Эрнесто Гевара стал знаменитым Че

С момента казни Че Гевары прошел не один десяток лет, но его помнят и любят во многих странах мира до сих пор.

"Рамблер" рассказывает, как у имени знаменитого бунтаря и революционера появилась приставка Че.

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Ничто не предвещало, что мальчик, родившийся в относительно богатой и довольно благополучной аргентинской семье станет вдруг защитником угнетенных и борцом с режимами.

Он жил в красивом богатом доме, у родителей было множество книг, и маленький Эренсто обожал читать, играть в шахматы. Но не только. В разных источниках упоминается, что ему с детства была свойственна жестокость и ярость. Для революционера, возможно, не самые плохие черты.

В детстве у него диагностировали бронхиальную астму, а когда он вырос, то поступил в медицинский университет, чтобы найти способ вылечить недуг. Но с медицинской карьерой не сложилось, хотя именно благодаря своему образованию он оказался на Кубе, где познакомился сначала с Раулем, а потом и Фиделем Кастро.

Пока он учился в институте, он успел на мотоцикле совершить путешествие по многим странам Латинской Америки, а после выпуска оказался в Мексике. Там он работал в больнице по своей специальности, и там же случайно познакомился с Раулем, братом Фиделя Кастро, который в тот момент собирал средства и объединял сторонников свержения режима Батисты на Кубе.

Кстати, именно в Мексике к нему приклеилось прозвище Че. Это было связано с его привычкой повторять характерное для аргентинского варианта испанского междометие Che, что можно перевести как "Ну и".